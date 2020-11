EA Motive prétend travailler sur un projet mystérieux qui, ajoutent-ils, promet d’être assez spécial.

Avec le bon goût en bouche que Star Wars: Squadrons a laissé parmi les joueurs et une grande partie de la presse spécialisée, il y a ceux qui veulent déjà voir un nouveau projet de leurs managers, Motif EA. Cette possibilité s’est renforcée dans le réseau fin octobre après que plusieurs médias se soient fait l’écho d’une offre d’emploi qui parlait d’un développement pour un nouveau jeu vidéo d’action Star Wars, maintenant l’équipe montréalaise a démenti l’information, attribuant la liste à un erreur humaine.

Nous travaillons sur quelque chose d’assez spécial“En raison d’une erreur humaine (hé, ça arrive!) Nous avons vu beaucoup de spéculations [en las redes]. Tandis que nous ne travaillons pas sur un nouveau projet Star Wars, oui, nous faisons quelque chose de tout à fait spécial. Suivez-nous à travers nos canaux officiels pour savoir ce que nous faisons “, a déclaré EA Motive sur son Twitter, sans laisser de détails plus précis sur l’entité de ce nouveau développement, s’il sera situé dans une autre IP réussie ou s’il le sera autrement. quelque chose de tout à fait original.

Star Wars: Squadrons a été lancé dans les magasins pour PC, PS4 et Xbox One il y a un mois, le 2 octobre, invitant les joueurs et les amoureux de l’univers cinématographique créé par George Lucas à se boucler et à ressentir l’adrénaline du combat spatial si emblématique de la série et des autres jeux vidéo qui en découlent. Dans l’analyse Star Wars: Squadrons publiée sur 3DJuegos, son collègue rédacteur Alberto Pastor a conclu que nous étions confrontés à une expérience de vol exigeante mais en même temps très enrichissante, avec des graphismes spectaculaires et un engagement envers la réalité virtuelle qui se montre une fois plus le grand potentiel de cette technologie.

Si vous aimez cet univers, dans quelques jours ce sera aussi un an depuis le lancement de Star Wars Jedi: Fallen Order, de Respawn Entertainment, un titre davantage axé sur les amateurs d’aventure et les traditions de la série. Pour le moment, on ne sait pas s’il y a de nouveaux lancements prévus pour l’IP à moyen terme. Dans les séries télévisées, la deuxième saison de The Mandalorian a également été créée récemment.

