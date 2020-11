Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le Mexique est un marché très important pour Xbox et la marque veut que ce soit clair. C’est pourquoi il a annoncé que les essais du projet xCloud arriveraient au Mexique la semaine prochaine. Ici, nous vous expliquons comment vous pouvez vous inscrire pour participer.

Par le biais d’une publication sur Xbox Wire, Microsoft a annoncé que la version d’essai de Project xCloud sera étendue à plus de pays. Ainsi, à partir du 18 novembre, les joueurs du Mexique, d’Australie, du Brésil et du Japon auront l’opportunité d’essayer le service de jeux dans le cloud.

Nous vous rappelons que Project xCloud est un module complémentaire Xbox Game Pass Ultimate. Grâce à lui, vous avez la possibilité de jouer à certains titres Xbox à partir d’un téléphone portable. La meilleure chose est que vous pouvez faire cela sans avoir besoin d’une console.

Parmi les jeux disponibles sur Project xCloud se trouvent Minecraft Dungeons, Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, PUBG et Yakuza 0. Comme vous pouvez le voir, il existe une variété intéressante de titres disponibles.

Nouvelles excitantes! L’aperçu du projet xCloud arrive aux joueurs du Mexique, du Japon, du Brésil et d’Australie à partir du 18 novembre! Inscrivez-vous AUJOURD’HUI pour avoir l’opportunité de jouer à de nombreux jeux depuis votre appareil mobile Android. Détails complets ici https://t.co/wC3PuBxloJ – Larry Hryb (@majornelson) 11 novembre 2020

Comment participer à l’essai Project xCloud?

Il est important de noter que, pour le moment, Project xCloud ne sera pas disponible pour tout le monde au Mexique. En fait, vous ne pouvez accéder au service cloud qu’avec une invitation. La bonne nouvelle, c’est qu’il est très facile de s’inscrire.

Ce que vous devez faire est de saisir ce lien et de vous connecter avec votre compte Microsoft. Une fois que vous avez fait, vous devrez remplir un formulaire avec des informations simples, telles que votre e-mail et votre opérateur de téléphone portable. Une fois que vous l’aurez fait, vous serez inscrit et il ne vous restera plus qu’à attendre pour recevoir l’invitation.

Il est à noter que la version d’essai de Project xCloud n’est disponible que sur les téléphones Android.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée imminente de xCloud dans notre pays? Dites le nous dans les commentaires.

