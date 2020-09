Destiny 2 vient de s’étendre considérablement pour les abonnés Xbox Game Pass. Les deux extensions majeures du jeu, Forsaken et Shadowkeep, sont toutes deux disponibles dès maintenant pour les abonnés, ce qui fait de toute l’expérience de Destiny 2 une partie du Game Pass.

Les deux extensions ajoutent de nouvelles missions d’histoire, des planètes, des armes et bien plus encore à Destiny 2, et vous permettent d’élever vos gardiens à un niveau de lumière beaucoup plus élevé. Si vous n’avez essayé que Destiny 2, ces extensions vous permettront de plonger profondément.

Destiny 2 est devenu gratuit il y a quelque temps, mais ces extensions coûtent de l’argent depuis leur lancement. La prochaine extension, Beyond Light, sera également disponible sur Game Pass le jour de sa sortie, le 10 novembre.

Le jeu changera fondamentalement avec la sortie de cette extension, plusieurs planètes et activités étant supprimées à son arrivée.

Étant donné que Destiny 2 propose une sauvegarde croisée, les abonnés Xbox Game Pass qui ont joué au jeu ailleurs peuvent souhaiter migrer vers Xbox s’ils n’ont pas encore joué aux extensions – ou s’ils ne veulent pas payer un supplément pour Beyond Light quand il communiqués.

Nous avons examiné Forsaken et Shadowkeep, et tous deux ont reçu un 8/10. Consultez les deux commentaires ci-dessous.

Dans d’autres grandes nouvelles du Xbox Game Pass, Microsoft a acheté Bethesda – et tous ses jeux à venir iront directement au Game Pass.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.