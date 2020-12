Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que les Game Awards 2020 aient déjà eu lieu, il existe d’autres récompenses qui souhaitent reconnaître le meilleur de 2020. Par exemple, le blog PlayStation a créé votre propre diffusion dans laquelle les fans ont nommé The Last of Us: Part II après jeu de l’année

Avec plus de 2,5 millions de votes exprimés dans 17 catégories, la communauté PlayStation a choisi ses jeux préférés de l’année. Comme nous l’avons mentionné, le grand gagnant était The Last of Us: Part II était le grand gagnant, obtenant le GOTY et d’autres catégories comme meilleur récit, meilleurs graphismes et meilleur moment.

A noter que, parce qu’elle est organisée par PlayStation et faite pour sa communauté, cette cérémonie de remise des prix ne reconnaît que les jeux disponibles sur les consoles de la marque. C’est pourquoi des titres acclamés comme Hadès ont été laissés de côté.

Voulez-vous voir tous les gagnants? Nous vous laissons la liste ci-dessous:

Best Narrative – The Last of Us: Part Best Use of DualSense – Astro’s Playroom Best Accessibility Options – The Last of Us: Part II Best Graphics – The Last of Us: Part II Best Art Direction – Ghost of Tsushima Best Soundtrack – The Last of Us: Part II Best Audio Design – The Last of Us Part II[/i]Meilleur multijoueur – Call of Duty: Warzone Meilleur jeu de sport – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Meilleur personnage – Miles Morales Meilleur jeu indépendant – Fall Guys: Ultimate Knockout Meilleur moment de l’année – Final Showdown The Last of Us Part II Meilleure expérience VR – Jeu de l’année Star Wars Squadrons (PS4) – Jeu de l’année The Last of Us Part II (PS5) – Jeu le plus attendu de Marvel’s Spider-Man Miles Morales – Nouveau studio God of War de l’année – Naughty Dog

Maintenant que vous avez vu tous les gagnants, dites-nous ce que vous en pensez? Selon vous, quel doit avoir été le GOTY de chaque console? Dites le nous dans les commentaires.

