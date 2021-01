Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 14:26

Portail 2 est sorti 2011, et depuis, les fans de la saga ont adressé une pétition à plusieurs reprises Soupape pour lancer le troisième jeu de la franchise. Il semble que de telles demandes tombent dans l’oreille d’un sourd, et avant cela, un groupe de programmeurs talentueux a décidé de créer sa propre version de Portail 3.

Grâce à un mod appelé Désolation, portail 2 a reçu une toute nouvelle campagne qui non seulement étend l’histoire originale du titre, mais ajoute également de nouveaux niveaux et fonctionnalités. Au cours de cette expansion non officielle, nous prendrons le contrôle de Diane, qui doit en savoir plus sur les origines mystérieuses de Aperture Labs.

Il s’agit d’un projet en développement depuis plusieurs années et composé de plusieurs membres de la communauté des moddeurs de Portal et Portal 2. Au fil des ans, ses créateurs ont partagé plusieurs mises à jour sur ses progrès et si vous êtes intéressé par Pour en savoir plus, nous vous suggérons de consulter leur site Web.

