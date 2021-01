Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hier a été un jour très important pour Capcom et en particulier pour les fans de Resident Evil, car non seulement les détails de Resident Evil Village, le nouvel épisode de la série principale, mais aussi Resident Evil Re: Verse, un nouveau proposition multijoueur de la franchise. Cela vous permettra de contrôler les héros et les méchants des itérations précédentes, mais quelque chose qui a attiré l’attention de certains fans est un changement supposé dans la taille des personnages.

Si vous estimiez que la révélation de Resident Evil Re: Verse était quelque chose d’étrange en raison de la relation de la taille des protagonistes, ne vous inquiétez pas, car vous n’êtes pas le seul à l’avoir remarqué. Après avoir regardé la présentation du jeu, plusieurs utilisateurs ont remarqué quelque chose de très étrange avec les proportions des personnages et beaucoup pensent qu’ils ont été rétrécis.

Pour ce titre, Capcom a utilisé des actifs ou des éléments de jeux précédents (scènes, modèles des personnages) pour créer le nouveau multijoueur. Cependant, comme le souligne l’utilisateur de Twitter APZonerunner, les modèles de personnages semblent petits dans certaines sections de la bande-annonce par rapport aux scénarios et, à titre d’exemple, il met une partie dans le bureau RPD, où vous pouvez voir les signes de bienvenue. à Léon, soulignant que les bureaux pouvaient mesurer près de 4 pieds de haut en fonction de la taille de Léon et Claire.

On vient de me faire remarquer que les personnages de RE: VERSE semblent avoir été réduits, afin de permettre une liberté de mouvement multijoueur dans des environnements conçus comme des niveaux d’horreur exigus, et c’est … tout à fait la solution pic.twitter.com / PZCAZIIjb7 – Alex Donaldson (@APZonerunner) 22 janvier 2021

Les personnages de Resident Evil Re: Verse sont-ils plus petits?

Il est important de dire que Capcom n’a rien confirmé de tout cela, il ne s’agit donc que de spéculations de fans. Il y en a qui pensent qu’il y a eu une réduction de la taille des personnages (ou une augmentation de la taille des scènes) dans un souci de meilleure mobilité et pour donner plus d’espace pour des confrontations dans des lieux qui étaient destinés à un jeu d’horreur de survie.

Bien que beaucoup semblent d’accord avec un possible rétrécissement, il y en a d’autres qui indiquent que la perception d’une taille plus petite pourrait être due à la perspective de la vidéo, car dans d’autres plans, il semble que les proportions des personnages correspondent à celles d’autres objets de l’environnement.

Comme nous l’avons mentionné, jusqu’à présent, Capcom n’a rien dit à ce sujet et peut-être que l’hypothèse des fans est incorrecte et n’est qu’un effet de perception. Il est important de mentionner que les grandes ouvertures dans les murs qui ont remplacé les portes de scène d’origine pourraient faire en sorte que les joueurs voient les personnages plus grands, comme mentionné par l’utilisateur SeanNoonan.

Êtes-vous sûr que les gens ne sont pas confus par la déformation de la profondeur avec le champ de vision? Celles-ci semblent être une anthropométrie correcte. pic.twitter.com/6csMzf7fCu – Sean Noonan❗ (@SeanNoonan) 22 janvier 2021

Exemple. pic.twitter.com/DaksQ0IYS0 – Sean Noonan❗ (@SeanNoonan) 22 janvier 2021

Rappelons que Resident Evil Re: Verse mettra en vedette des personnages et des méchants de la franchise, tels que le Tyran et très probablement Lady Dimitrescu arrivera, un nouveau personnage de Resident Evil Village qui a attiré beaucoup d’attention en raison de son énorme stature. Cela dit, Capcom aurait choisi de supprimer les portes afin que les personnages puissent se déplacer en douceur et ne pas avoir à détruire les portes comme lorsque M. X poursuit Claire dans Resident Evil 2 Remake.

Que pensez-vous de cette discussion? Pensez-vous qu’il y a eu un changement dans la taille des caractères ou dans les paramètres? Dites le nous dans les commentaires.

Resident Evil Re: Verse arrive sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il sera également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

