Pour la création de Ghost of Tsushima, Sucker Punch s’est plongé dans l’histoire ancienne du Japon et de l’île de Tsushima, un processus qui a abouti à une performance impressionnante qui a finalement captivé les joueurs. Comme c’était un travail débordant de passion, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne crée un lien avec les fans et cela a fait aller plus loin grâce à l’initiative de sauver et de restaurer un monument historique sur l’île qui a été touché par un typhon. Eh bien, la campagne s’est terminée et les joueurs de Ghost of Tsushima sont entrés dans l’histoire.

La porte Torii du sanctuaire de Watatsumi sera restaurée grâce aux fans de Ghost of Tsushima

Il y a quelques semaines nous vous informions de l’initiative de certains joueurs de Ghost of Tsushima de restaurer la porte Torii du sanctuaire Watatsumi, située sur l’île qui donne son nom au jeu Sucker Punch, qui a été significativement affectée par le typhon qui a frappé le Japon il y a quelques mois. Faisant appel au lien des fans avec le jeu et à la volonté de préserver un monument historique, la campagne de financement a démarré sur Kickstarter avec un objectif de 5000000 JPY (48286 USD), un chiffre qui permettrait aux 2 piliers d’être sauvés et remis sur pied. .

Eh bien, la campagne n’a pas pris plus de quelques jours pour que les fans de Ghost of Tsushima se tournent vers le support et, comme le rapporte Siliconera, tout a été un succès car la collection finale s’est élevée à 27103882 ¥ (260435 $ USD) , qui a assuré la montée du monument historique après la tragédie.

Le sanctuaire Watatsumi de Tsushima, endommagé par un récent typhon, a suffisamment augmenté pour être réparé! C’est incroyable de voir la communauté se rassembler pour soutenir la reconstruction d’un magnifique monument afin que les générations futures puissent en profiter. Espérons que plus de gens pourront visiter Tsushima pour en faire l’expérience! https://t.co/Trc6NgAbFJ – Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) 12 janvier 2021

La nouvelle a fait le tour du monde et Sucker Punch, le studio responsable de Ghost of Tsushima a remercié les fans pour un tel geste compte tenu de la valeur historique de la porte Torii du sanctuaire Watatsumi, qu’ils espèrent être visitée par eux et les générations futures prenant comme faisant référence au jeu vidéo exclusif PS4.

Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

