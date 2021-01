Les prêtres de l’île apprécient le soutien des joueurs qui ont donné de l’argent motivé par le travail de Sucker Punch.

C’est une belle initiative que les fans de Ghost of Tsushima ont lancée, le jeu Sucker Punch exclusif à PS4 qui, entre autres récompenses, a remporté le meilleur jeu du public lors des derniers The Game Awards. Rappelant son emplacement réel, les adeptes des aventures de Jin sakai veulent faire de l’île de Tsushima un site presque culte et ont lancé une campagne de financement pour réparer le Porte Torii, l’un des sanctuaires du lieu historique qui sert à raconter le décor de l’œuvre.

La île de Tsushima est situé dans la préfecture de Nagasaki, entre le Japon et la Corée du Sud, et est un endroit où les tempêtes et les typhons font généralement des ravages. En septembre 2020, quelques mois seulement après la sortie du jeu, l’un de ces événements météorologiques a détruit le Heisei no Otorii au sanctuaire de Watatsumi, l’un des endroits les plus symboliques de la région.

Plus de 260 000 $ ont été amassés; avec une bonne aide des fans de jeuxYuichi Hirayama, prêtre du sanctuaire, a lancé la campagne de financement avec laquelle il a demandé une aide financière pour restaurer le monument. Le 10 janvier, l’objectif prévu a été largement dépassé, levant 27 millions de yens, ce qui à l’échange est d’environ 260000 dollars. Un chiffre qui représente 540% de l’objectif initial. Une somme d’argent qui a été atteinte avec plus de 2 000 contribuables; une bonne partie d’entre eux, adeptes du jeu développé par l’étude nord-américaine Sucker Punch, qui a collaboré avec la région avec un office de tourisme local.

Selon VGC, le prêtre indique que “nous avons reçu beaucoup d’aide des joueurs d’un jeu vidéo basé sur Tsushima. Je pense que c’était la direction de Dieu. Je suis très reconnaissant pour le soutien de tant de personnes au cours d’une vie compliquée par le coronavirus et la crise économique », déclare Hirayama.

