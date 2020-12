Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Grâce à une proposition attrayante et accessible du genre Battle Royale, Epic Games a réussi à faire de Fortnite l’un des jeux les plus populaires de ces derniers temps. Le titre est continuellement amélioré au fil des saisons, mais certaines fonctionnalités ont également été mises en œuvre qui n’ont pas été au goût total des fans. Eh bien, il y a un changement qui semble être en cours et qui diviserait l’opinion des utilisateurs.

Il est courant que les jeux de tir sur consoles implémentent un système d’aide à la visée, qui améliore automatiquement le contrôle de la direction dans laquelle les tirs des joueurs vont, car la visée sur des consoles est généralement un peu plus compliquée. sur les consoles, ceux qui soutiennent cette fonctionnalité se disputent.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les personnages de Walking Dead sont maintenant disponibles dans Fortnite.

Cependant, il y a d’autres utilisateurs, principalement ceux qui jouent sur PC, qui indiquent que cette façon d’aider lors de la visée donne un avantage aux joueurs qui l’utilisent, tant la considèrent comme injuste et devrait être éliminée ou du moins nerfée.

Ce débat ne serait pas pertinent si cette fonctionnalité était implémentée dans une partie solo, après tout cela dépendrait de la préférence de l’utilisateur et ne l’affecterait que lui. Mais ce qui se passe ici, c’est que Fortnite est multijoueur et dans les jeux compétitifs, il peut y avoir à la fois des joueurs sur PC et sur console, ce qui signifie un environnement de jeu inégal.

Une éventuelle modification de l’aide lors de la visée suscite déjà la polémique

Ce sujet donne beaucoup à parler récemment car le dataminer Mang0e_ en a profité pour enquêter sur les fichiers du jeu et a trouvé une référence intéressante à cette fonctionnalité.

Selon le dataminer, dans une partie il y a un nouveau code qui modifierait le système de pointage avec l’aide telle que nous la connaissons. Les informations suggèrent qu’Epic Games travaille déjà sur un système de ciblage remanié, car avec la version 15.00, le plugin TargetingSystem a été ajouté, qui serait utilisé dans le gameplay, selon la description dans les fichiers.

Pour le moment, on ne sait pas comment cela affectera le système de jeu Battle Royale actuel, il est donc possible que ce nouveau système améliore (buffee) ou réduise l’efficacité (nerfee) de l’aide automatique que le joueur reçoit lorsqu’il vise.

Compte tenu du fait qu’il y avait déjà un débat, cette possibilité a déjà commencé à parler à la fois des personnes qui soutiennent cette fonctionnalité et de celles qui pensent qu’elle ne donne qu’un avantage injuste. Comme à d’autres occasions, bien que ces détails soient apparemment dans le jeu, nous vous invitons à prendre cela comme une information non officielle, car jusqu’à présent, Epic Games n’en a pas parlé.

les joueurs sur console bénéficient d’un nouveau système d’aide à la visée

Joueurs PC: pic.twitter.com/yLuIL7aIsM – s0ll. (@ imS0ll) 13 décembre 2020

S’ils nerf assistent à la visée sur console, je jure que j’en aurai fini avec ce jeu. La compétition ruine toujours l’expérience occasionnelle. pic.twitter.com/EN47YoZ1nH – M (@ WM2072) 14 décembre 2020

Que pensez-vous de ces changements possibles? Pensez-vous que l’aide à la visée est juste et pensez-vous qu’elle devrait être améliorée ou pensez-vous le contraire? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Fortnite est déjà arrivé sur de nouvelles consoles. Si vous voulez essayer Battle Royale sur ces systèmes, vous ne devriez pas manquer ce tournoi officiel d’Epic Games, dans lequel vous pouvez gagner une PlayStation 5.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source