Précédé par le succès de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online, Red Dead Redemption 2 et son composant en ligne s’annonçaient comme d’autres expériences formidables de cette génération, même si Take-Two Interactive lui-même restait discret sur la portée de celles-ci. nouveaux versements par rapport au jalon qui s’est avéré être GTA. Red Dead Online est arrivé et bien qu’il n’ait pas connu le succès de GTA Online, il a maintenu une base d’utilisateurs qui est aujourd’hui préoccupée par l’état actuel de l’expérience.

Un rapport Polygon partageait des informations collectées sur Discord grâce aux opinions et à l’expérience des joueurs de Red Dead Online qui ont exprimé leur inquiétude à propos du composant face à une baisse notable du nombre d’utilisateurs, ce qui était évident après la mise à jour du 24 août et en a provoqué Les sessions qui comptaient jusqu’à 30 joueurs n’apparaissaient que 2 ou un peu plus.

Selon des témoignages, le fait qu’il y ait moins de joueurs dans Red Dead Online a rendu les choses plus faciles et plus agréables pour ceux qui cherchent à obtenir un animal légendaire ou pour ceux qui veulent simplement profiter du composant à leur rythme et sans confrontations surprises. Cependant, d’autres secteurs soulignent que même si à l’heure actuelle il semble y avoir une acceptation pour ce type de sessions avec peu de joueurs, l’expérience peut devenir inutile une fois qu’ils ont obtenu tout ce qu’ils veulent, ce qui pourrait remettre en question l’attrait de Red Dead Online. et, par conséquent, ses opérations.

Jusqu’à présent, Rockstar n’a pas révélé ce qui s’est passé après la mise à jour du 24 août, nous devrons donc attendre l’arrivée des informations officielles.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

