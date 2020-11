Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous est l’un des succès viraux de 2020 et même s’il contient une tonne de produits officiels, la communauté en veut plus. Pour preuve, nous avons récemment qu’un fan a créé un ensemble LEGO inspiré de ce titre et vous pouvez le soutenir pour le rendre officiel.

Ce qui se passe, c’est que MinifigInDisguise a partagé son concept de set LEGO sur le portail LEGO Ideas. Il s’agit d’un ensemble de construction qui présente l’équipage, tous portant des chapeaux différents. Avec les personnages vient un ensemble à construire The Skeld, l’une des cartes les plus populaires de Among Us.

Vous pouvez voir l’ensemble ci-dessous:







Vous pouvez aider à faire de l’ensemble parmi nous une réalité

Avez-vous aimé l’apparence de l’ensemble? Si vous avez répondu par l’affirmative, sachez que vous avez la possibilité de contribuer à sa réalisation.

Comme nous l’avons mentionné, l’ensemble est disponible auprès de LEGO Ideas. C’est un site où les fans peuvent soumettre leurs idées pour différents concepts de décors LEGO. S’il est soutenu par plus de 10000 personnes, le projet pourrait devenir une réalité, à condition qu’InnerSloth et LEGO parviennent à un accord concernant la licence du jeu.

Il est à noter que, pour le moment, l’ensemble LEGO de Among Us bénéficie du soutien de 7557 personnes. Vous pouvez rejoindre les joueurs qui veulent le voir réalisé en réalité en cliquant ici.

Et vous, qu’avez-vous pensé de cet ensemble? Souhaitez-vous l’avoir? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que jeu gratuit avec des publicités. D’autre part, vous pouvez également l’acheter sur PC via Steam et profiter de sa version complète sans publicité.

