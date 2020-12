Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 16h46

Après des années d’attentes, Cyberpunk 2077 il est sorti en très mauvais état, en particulier pour les consoles de dernière génération. CD Projekt RED Il fait déjà tout son possible pour corriger ces erreurs, mais malheureusement, le mal est déjà fait et on peut le voir se refléter dans les poches des fondateurs du studio polonais.

Un rapport récent de Bloomberg révèle que le lancement chaotique du jeu a incité les fondateurs de CDPR perdu un peu plus d’un milliard de dollars au cours de la semaine dernière. Comme indiqué précédemment, les actions de la société ont chuté après la controverse et les dommages semblent avoir été plus importants qu’on ne le pensait auparavant.

Ce rapport a également révélé que CDPR a subi un coup dur pour sa réputation, qui grâce à The Witcher 3: Chasse sauvage, est montée en flèche et l’a établie comme l’une des sociétés de jeux vidéo les plus acclamées ces dernières années. Il sera intéressant de voir comment l’étude parvient à se rétablir, mais une bonne première étape est certainement liée à la correction. Cyberpunk 2077.

