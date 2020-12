Les Game Awards 2020 comprendront plus de 12 matchs inopinés dans l'émission principale

L’organisateur Geoff Keighley promet de dépasser une dizaine d’annonces tout au long du gala.

Il y a de moins en moins de temps pour que les Game Awards 2020 commencent. Le gala des récompenses du jeu vidéo aura lieu ce jeudi soir du 10 au 11 décembre, avec un événement de plusieurs heures où alterneront publicités et statuettes, comme habituel. Et il semble que l’événement sera regorge d’annonces. Ou, du moins, c’est ce que votre organisateur promet.

Via Reddit, le responsable des Game Awards Geoff Keighley a répondu aux questions des fans sur le gala. Bien que nous sachions déjà que l’émission précédente comportera 5 annonces en premier, il reste à voir combien de “premières mondiales” nous pouvons nous attendre pendant le spectacle principal à proprement parler, une question qui a déjà sa réponse: “Je pense qu’il y a une bonne douzaine de jeux ou plus ils vont être annoncés / présentés dans l’émission pour la première fois », déclare Keighley.

Ce qui est pour certains une mégatonne, pour d’autres une déception Geoff KeighleyDésormais, tous ceux qui ont vu des événements cette année où l’hôte promet beaucoup d’annonces, comme l’ouverture de la Gamescom 2020, savent que beaucoup d’annonces ne signifient pas toujours de grandes annonces. Et, avant le commentaire d’un utilisateur qui demande si des “mégatonnes” seront annoncées, un jeu vraiment important, Keighley répond ce qui suit: “Ce qui pour certains est une mégatonne, pour d’autres c’est une déception. Je pense que nous avons préparé des trucs amusantsMais je vous laisse le juger jeudi soir. “

Quoi qu’il en soit, il semble que Les Game Awards 2020 Ils seront pleins d’annonces et d’actualités pour les fans de jeux vidéo. Nous vous rappelons que le gala mettra en vedette Reggie Fils-Aimé, ainsi que des personnes aussi imprévisibles que Josef Fares, ainsi que les actrices Gal Gaddot et Brie Larson parmi son casting de présentateurs. Dans cette autre actualité, vous pouvez consulter la liste des nominés pour le GOTY 2020 et le reste des récompenses, une sélection de jeux qui a provoqué une disparité d’opinions parmi nos lecteurs.

En savoir plus: The Game Awards 2020 et Geoff Keighley.

