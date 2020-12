Le gala du jeu vidéo aura lieu dans la nuit du 10 au 11 décembre.

Il ne reste que trois jours avant cette date que nous attendons tous: 10 décembre. Et on ne le dit pas seulement pour la première de Cyberpunk 2077, mais aussi pour la célébration des Game Awards 2020, la prochaine édition de ce gala massif qui décerne le prix tant attendu du jeu de l’année. Comme d’habitude, la date s’annonce rempli de remorques et de nouvelles annonces, bien qu’il semble que les nouvelles n’attendront pas le gala lui-même.

Via Twitter, l’organisateur de l’événement Geoff Keighley confirme que le spectacle précédent des Game Awards comprendront jusqu’à 5 annonces d’abord, pour égayer l’attente du gala. «Nous aurons 5 premières mondiales lors de la pré-exposition, ainsi qu’une performance musicale», déclare le présentateur canadien, qui confirme également que l’émission précédente comportera Sydnee Goodman, de l’IGN, en tant qu’hôte. Même si le journaliste n’a pas été la seule signature confirmée par le gala ces dernières dates.

Et est-ce que Reggie Fils-Aimé, l’ancien président de Nintendo of America, sera également présent au gala. Un visage très courant dans les galas de jeux vidéo, qui n’a pas voulu rater l’événement de cette année malgré son départ de l’industrie. À ses côtés, The Game Awards 2020 mettra également en vedette des actrices telles que Gal Gaddot et Brie Larsson parmi sa distribution de présentateurs, ainsi que Tom Holland, le protagoniste du film Uncharted.

Nous vous rappelons que les Game Awards 2020 auront lieu à la nuit du 10 au 11 décembre, et que nous connaissons déjà la liste des jeux nominés pour GOTY 2020. Une sélection de titres qui a donné beaucoup à parler, et dans cet article nous recueillons l’avis des lecteurs sur les nominations GOTY.

