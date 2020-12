Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 14h01

Il y a exactement une semaine ont eu lieu les Game Awards 2020. L’événement était chargé de couronner The Last of Us Part II comme le jeu de l’année, et cela nous a donné notre premier aperçu de plusieurs titres assez intéressants en développement. Maintenant, aujourd’hui, il a été révélé que la cérémonie a eu plus de 83 livestreams au total, un record historique pour les récompenses.

Selon le compte rendu officiel des Game Awards, au total, plus de 83 émissions en direct ont été diffusées en direct sur le prix le 10 décembre. De la même forme, un total de 8,3 millions de téléspectateurs simultanés a été atteint. Cela représente une augmentation de 83% par rapport à l’édition de l’année dernière, où le maximum de diffusions en direct était de 45,2 millions.

Merci d’avoir regardé #TheGameAwards en nombre record! Notre émission 2020 a livré 83 millions de diffusions en direct, soit une augmentation de plus de 83% par rapport à l’année dernière. pic.twitter.com/SWC6ZIcWTn – The Game Awards (@thegameawards) 17 décembre 2020

A propos de cette annonce, Geoff Keighley, l’organisateur des Game Awards, a publié un petit tableau qui révèle à quel point la popularité de la cérémonie a augmenté d’année en année. En 2014, lors de la première présentation de ce type, seulement 1,9 million de diffusions en direct ont été atteintes. On ne peut donc qu’espérer que ce nombre augmentera avec l’édition 2021.

Si vous avez manqué cet événement, vous pouvez rencontrer ici tous les gagnants. De la même manière, vous pouvez consulter ici toutes les annonces de cette nuit.

