Les Game Awards 2020 Il se tiendra aux premières heures de ce vendredi (heure espagnole). Nous parlons de l’un des galas les plus importants du jeu vidéo, peut-être le plus important, en raison non seulement de la cérémonie de remise des prix et parmi eux la statuette du jeu de l’année, mais aussi de la présence de grandes surprises. Déjà l’année dernière sans aller plus loin, Microsoft a profité du gala pour présenter sa nouvelle console, Xbox Series X.

Lors d’un récent AMA sur Reddit, Geoff Keighley et l’organisateur ainsi que le présentateur de la cérémonie ont révélé des détails plus qu’intéressants sur The Game Awards 2020. Parmi eux, la présence de dizaines de nouveaux jeux qui seront montrés pour la première fois, sans aucun doute l’une des contributions les plus intéressantes du gala.

D’autre part, Keighley a assuré que parmi les annonces, il y aura de grands Tiples-A, mais aussi un espace pour des jeux indépendants. Lorsqu’on nous a demandé si nous trouverions des surprises du calibre de Xbox série x comme l’année dernière, Geoff nous invite à être très au courant de la cérémonie pour le savoir.

En raison de la situation pandémique que connaît la planète, les Game Awards 2020 se dérouleront en ligne, avec la scène principale à Los Angeles mais accueillant également d’autres lieux tels que Tokyo ou même un espace pour le London Philharmonic Orchestra. Concernant la durée du gala, Geoff a assuré que ce ça durerait jusqu’à 2,5 heures, similaire aux autres éditions.