Les Game Awards pulvérisent les chiffres de l'édition précédente avec plus de 83 millions de retransmissions

L’organisation et Geoff Keighley, organisateur de l’événement, ont donné les détails officiels de l’événement.

Le gala Game Awards continue de s’imposer comme l’un des événements les plus importants de l’industrie du jeu vidéo. La dernière édition a suscité beaucoup d’attentes, à la fois pour connaître les titres gagnants et pour savoir quels seront les lancements les plus importants qui atteindront le secteur dans les mois à venir. Maintenant, l’organisation a publié le données officielles, témoignant de la croissance du gala considéré comme «les Oscars du jeu vidéo».

Les Game Awards 2020 doublent pratiquement le nombre de téléspectateurs de l’édition de l’année dernièreGrâce au compte officiel des Game Awards, il a été publié que le gala a eu un total de 83 millions de flux. Un chiffre de 83% à celui obtenu dans l’édition 2019. De plus, ils indiquent que lors de l’événement, qui a duré environ 3 heures, il y a eu un Moyenne de 8,3 millions de téléspectateurs récurrents. Des données qui reflètent l’intérêt qu’elle a suscité, également parrainé par la présence de visages hollywoodiens bien connus.

Geoff Keighley, présentateur et créateur des Game Awards, a également publié dans son compte personnel le graphisme avec l’impressionnant croissance que l’événement a eue depuis 2014, où il y a eu à peine 1,9 million de retransmissions, contre 83 millions cette année. Une marque qui double pratiquement à 45,2 millions l’an dernier.

Le gala Les Game Awards Il a servi à déterminer The Last of Us Part 2 en tant que GOTY 2020, ainsi qu’à connaître de nouveaux détails de jeux comme Mass Effect ou le retour d’une saga emblématique telle que Perfect Dark.

En savoir plus: The Game Awards 2020 et Geoff Keighley.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');