La saison des récompenses approche, et en attendant que notre jeu préféré soit emporté dans toutes les compétitions ou triomphe dans toutes les catégories dans lesquelles il a été nominé, la vérité est que l’accent est mis sur GOTY de cette année. Les Game Awards, qui ont publié sa liste de nominés il y a quelques semaines, sont rapidement devenus une célébration du travail de l’industrie. Les lauréats sont choisis par un jury mondial avec journalistes de plus de 95 médias mais, consciente de l’importance du point de vue du public, il existe une catégorie appelée Voix du joueur qui récompensera le jeu avec le plus de votes par les joueurs eux-mêmes.

La période pour participer au vote pour les Game Awards a commencé aujourd’hui, et la liste comprend des jeux qui ne concourent pas pour d’autres récompenses et dont l’absence a soulevé un véritable tollé sur les réseaux sociaux. C’est le cas, par exemple, de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ou d’Hyrule Warriors: Age of Calamity.

La liste complète des Prix ​​de la voix du joueur comprend 30 titres:

Ori and the Will of the Wisps The Last of Us Part II Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ghost of Tsushima Assassin’s Creed Valhalla Final Fantasy VII Remake Hades Doom Eternal Fortnite parmi nous Valorant League of Legends Half-Life Alex Animal Crossing: New Horizons Fall Guys Apex Legends Destiny 2 Genshin Impact Minecraft Dungeons Crash Bandicoot 4: It’s About Time Phasmophobia Star Wars: Squadrons Persona 5 Royal Bugsnax Call of Duty: Black Ops Cold War Demon’s Souls Hyrule Warriors: Age of Calamity Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Free Fire 13 Sentinels : Aegis Rim

Le vote aura lieu à trois tours à élimination directe. Au premier tour, les joueurs pourront choisir leur top 10 parmi les 30 jeux de la liste jusqu’à Vendredi 4 décembre et les résultats seront ajoutés pour produire un top 10 mondial, les 20 autres étant éliminés. Le deuxième tour débutera le même jour, il durera jusqu’à 6 décembre, et jusqu’à 5 titres peuvent être choisis, les 5 autres étant éliminés. Au troisième et dernier tour, seul 1 des 5 titres finalistes peut être choisi, le vote ouvrant également le 6.

Cela promet d’être une compétition difficile. Si vous souhaitez participer, vous pouvez le faire via ce lien.

