Les choses deviennent intéressantes dans Masters européens. Avec Misfits et souris Invaincus les deux premiers jours, le reste des équipes connaît un rythme différent de celui de la date d’ouverture.

Schalke et K1CK ils ont commencé l’après-midi avec un jeu où iBo et Shlatan ont fait la différence avec le rival. Les combats d’équipe des deux formations se sont affrontés dans la jungle et ont fait face à une domination écrasante des surfeurs. Un niveau élevé au début du match a rendu les mineurs nerveux qui ont fini par abandonner le terrain et donner la victoire aux visiteurs.

LDLC a souffert des coups de pied de Samsung Morning Stars. La personnalité des Italiens l’a emporté face à un champion qui ne croyait pas à la qualité des stars. Le quintette branché sur la victoire a enfermé son rival dans sa région et ne les a laissés appliquer leur ardoise à aucun moment. Tellement de Eckas Comment Chevalier et Cuubi ils ont mis la note dominante devant un YellowStar qui n’a pas pu trouver sa meilleure version.

Misfits Premiere a remporté sa deuxième victoire en phase de groupes sans rencontrer de problèmes. Au détriment de WLGaming, les Français se sont précipités dans tous les coins de la faille. Jezu, le meilleur du match, a été celui qui a le plus criblé ses rivaux, se sachant MVP du match et de la journée.

Les garçons des Giants ont appris des erreurs du match précédent et sont revenus avec style. 7more7 Pompa Team était la victime parfaite pour se racheter. S’il y a quelque chose de pire que d’avoir les géants devant eux, c’est de les avoir avec une défaite derrière eux. Attila, PrettyGRE et Lamabear les tours et les dragons piétinaient en croisant leur chemin. La grande performance de ce trident fait craindre à ses rivaux d’étudier déjà comment les faire mordre à nouveau dans la poussière.

Mousesports se positionne comme l’un des favoris pour battre les European Masters. Après deux jours invaincus, ils sont positionnés aux côtés de Misfist Premiere comme l’équipe la plus dangereuse de la compétition. Cette fois, Fnatic Rising, qui avait prouvé qu’il pouvait être l’une des bêtes noires de la phase suivante, tomba dans la faille de la voracité de Tolken.

La clôture du deuxième jour a calmé les fantômes de GamersOrigin. Jeu Intrepid Fox le championnat d’Europe n’est pas parti du bon pied et traîne sa deuxième défaite consécutive. Les Français ont rapidement et concisément surpassé les Grecs du patinage avec chaque idée qu’ils ont eue. Son jeu, médiocre et peu optimiste, devra être inversé au cours des prochaines dates s’il veut encore avoir des opportunités.

Comme vu Misfits et mousesports ont le signe préféré pour le tour de passe et atteindre la finale. Les pilotes et les géants sont de bons candidats pour rester dans la compétition et les erreurs sont déjà corrigées. Pour l’instant, nous devons attendre les résultats que les coureurs auront lors de leur deuxième jour.