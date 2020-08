Capture d’écran: Sony / Kotaku

Imaginez que vous visitez une petite auberge ou un village tranquille à la campagne. Le soleil est levé. Le ciel est clair et la vie est belle. Tu es heureux. Et puis vous tournez à un coin et vous voyez un cadavre juste allongé au milieu de la place, avec des gens qui se promènent et passent leur journée comme s’il n’y avait pas un sacré cadavre en décomposition juste là. Cela se produit tout le temps dans Ghost of Tsushima.

J’aime Ghost of Tsushima. Le combat a finalement cliqué avec moi après quelques heures de frustration et je perds des heures à explorer le monde et à me détendre dans les sources chaudes. Et en explorant ce monde, je vais de temps en temps rencontrer des villages, des camps ou d’autres lieux résidentiels qui abritaient autrefois des habitants mais qui ont maintenant été repris par les envahisseurs mongols. Donc, étant un bon samouraï mortel, je charge et je les tue tous, puis je pars. Et parfois, quand je reviens, je trouve que des gens sont revenus dans leur village, mais ont juste laissé tous les corps.

Heureusement, les Mongols que j’ai tués disparaissent finalement, mais les corps des personnes tuées avant mon arrivée restent dans les parages après que les méchants ont été tués et que les gens ont repris leurs maisons et leurs magasins. Cela conduit à des scènes morbides et étranges comme un mec appuyé contre un mur juste au-dessus d’un cadavre. Ou des gens qui traînent dans une pièce avec des cadavres, des Mongols frais et d’autres plus âgés, cloués au sol par des lances.

Ce n’est pas le premier jeu où j’ai remarqué des corps qui traînaient dans des villes ou des bases prétendument sûres et récupérées, mais cela m’a davantage marqué cette fois. Je pense que c’est parce que Ghost of Tsushima est ce monde incroyablement détaillé, avec des milliers d’arbres en mouvement et des paysages ridiculement magnifiques. Et nous sommes censés nous soucier non seulement de ce monde, mais des gens que nous rencontrons et y sauvons. Une grande partie de ce jeu est consacrée à parler à des gens au hasard autour de l’île, à les aider et à les écouter pendant qu’ils expliquent comment ils souffrent pendant cette invasion brutale.

Et pourtant, le jeu ne traite pas toujours ces personnes comme des personnes. Les corps en décomposition traînent alors que d’autres personnes marchent autour et sur les morts, complètement inconscients de tout cela. Les gens tiennent des magasins ou travaillent à la reconstruction tandis que des tas de cadavres jonchent leur ville. Pourtant, si souvent dans le jeu, les gens se plaignent de ne pas pouvoir enterrer correctement et pleurer les morts. Cela rend souvent les gens de Ghost of Tsushima artificiels et il devient difficile de les voir comme autre chose que des accessoires que vous exécutez tout en faisant d’autres choses.

Je ne suis pas un programmeur ou un concepteur de jeux, donc je n’ai aucune idée à quel point il serait difficile de supprimer ces corps après avoir terminé une zone et l’avoir libérée de tout contrôle hostile. Mais ne pas le faire et laisser les cadavres donne l’impression que les habitants de Tsushima étaient des pensées après coup.

De plus, après quelques jours, je suppose que l’odeur devient insupportable.