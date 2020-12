Nintendo a révélé les jeux qui seront ajoutés au catalogue de titres en ligne du service en ligne de la Switch.

Fidèle à sa tradition déjà mensuelle, Nintendo a annoncé la liste des jeux qui s’ajouteront à son catalogue de titres en ligne, appartenant au service en ligne de la Nintendo Switch. Ce sont quatre jeux de la bibliothèque de la bien-aimée Super Nintendo (l’un d’entre eux étant le favori des joueurs), ainsi qu’un autre jeu que nous avons vu dans le NES.

En commençant par les jeux de Super nintendo, ceux à ajouter sont Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!, Le facteur d’allumage, Super Valis IV et Tuff E Nuff. Pour sa part, le titre Morelle noire NES complète la sélection du mois. Tous rejoindront le service le 18 décembre.

Fait intéressant, et comme cela se produit généralement avec chaque mise à jour, au Japon, ils recevront une sélection quelque peu différente de jeux classiques. Alors que les Japonais apprécieront également Donkey Kong Country 3: Double Trouble de Dixie Kong! et The Ignition Factor, recevront d’autres titres tels que Kunio-kun no Dodgeball par yo Zenin Shuugou et Sugoi Hebereke Super Famicom, ainsi que Ping Pong de Konami par Famicom.

Avec cette nouvelle mise à jour, la trilogie originale Donkey Kong Country peut désormais être appréciée dans son intégralité sur le Commutateur. Si vous avez toujours voulu le jouer dans son intégralité (ou si vous avez manqué d’essayer l’une de ses tranches) ou si vous voulez simplement revivre l’une des sagas qui ont marqué le SNES, cela pourrait être le bon moment. N’oubliez pas que pour y accéder, vous avez besoin d’un abonnement en ligne Switch.

