Avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, ainsi que des nouvelles cartes graphiques, la question à un million de dollars revient à l’industrie.

Avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series, en plus des nouvelles cartes graphiques sur le marché, le débat sur la réalisme dans la section visuelle des jeux vidéo. Le secteur évolue de plus en plus et le jour où le photoréalisme arrive semble se rapprocher, même s’il le reste. Mais de Take Two, ils ont déjà mis une date au moment où nous ne distinguerons pas la réalité de la fiction.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a déclaré lors d’une présentation à la conférence virtuelle UBS Global TMT (via GamesIndustry) 10 ans jusqu’à ce qu’un jeu vidéo puisse offrir des graphismes photoréalistes. Une date qui a peut-être traversé l’esprit de tout le monde, même si elle est difficile à déterminer dans un marché qui évolue si vite.

La technologie permettra aux créatifs de créer des jeux qui ressemblent exactement à une image réelle Strauss Zelnick«Dans 10 ans, l’entreprise sera très différente de ce qu’elle est aujourd’hui, de la même manière qu’elle est différente d’il y a une décennie, lorsque l’activité mobile n’existait pas. Je pense qu’alors, la technologie permettra aux créatifs de faire les choses ils n’ont jamais pu faire, y compris des jeux qui ressemblent exactement à une vraie image (…) Maintenant, certaines œuvres sont proches de l’action réelle, mais toujours de l’animationMais dans 10 ans, vous pouvez faire des choses à partir d’un ordinateur qui semblent réalistes », déclare Zelnick.

De cette manière, et même si nous devons encore attendre pour savoir si c’est vrai, une question qui est présente depuis l’aube du secteur est répondue. Les jeux vidéo deviendront-ils jamais réalistes? Le PDG de Take-Two fixe ce moment pour 2030. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir l’évolution.

En savoir plus: Take 2.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');