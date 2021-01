Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 17h16

Grâce au manga et à l’anime, nous avons eu certaines des confrontations entre héros et méchants les plus épiques de tous les temps. Bien que le protagoniste finisse par battre l’antagoniste, cette tâche ne s’avère pas toujours facile, donc en Japon Ils ont décidé de classer les méchants en fonction de leur niveau de puissance.

À travers une enquête menée par le portail Note vocale, environ 300 adolescents et adultes de Japon ils ont évalué les méchants les plus puissants de l’anime et du manga. Sans plus tarder, nous partageons ici les résultats:

10. Akuma Shogun – Kinnikuman | Kars – L’aventure bizarre de Jojo | Sosuke Aizen – Eau de Javel

9. Toguro le moindre – Yu Yu Hakusho

8. Cellule – Dragon Ball

7. Roi démon Piccolo – Dragon Ball

6. Dio Brando – L’aventure bizarre de Jojo

5. Meruem – Hunter x Hunter

4. Majin Boo – Dragon Ball

3. Raoh – Hokuto no Ken

2. Muzan Kibutsuji – Tueur de démons

1. Frieza – Dragon Ball

Comme vous pouvez le voir, Dragon Ball Il se classe quatre des 10 places sur la liste, et avec raison. Le travail de Akira Toriyama nous a apporté certains des méchants les plus mémorables de tous les temps, et il semble que cette tradition se poursuivra dans le nouvel arc du manga.

Via: Crunchyroll

Microsoft va convertir ses bureaux en centres de vaccination contre le COVID-19

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.