Les jeux 2020 les mieux notés par les lecteurs de 3DJuegos, en vente le Black Friday

Vos titres préférés avec les offres les plus intéressantes que nous ayons pu trouver

Ce Black Friday nous avons voulu dédier un espace à nos lecteurs en donnant leur propre espace à des offres et des remises qu’eux-mêmes, sans en avoir conscience, ont choisi dans ce qui est le sujet le plus important de notre hobby: les jeux vidéo eux-mêmes. Pour cette raison, nous allons mettre en évidence quelles ont été les meilleures offres que nous avons pu trouver dans les titres avec la meilleure évaluation moyenne par les lecteurs de 3DJuegos. Offres de vos propres recommandations!

Réductions sur les jeux préférés de nos lecteurs ce Black Friday

Contrairement à la façon dont nous avons procédé dans d’autres textes de notre couverture de cette journée, cette fois nous allons classer les offres en fonction du score moyen donné par nos lecteurs, en fonction de ce que dit notre classement des évaluations, qui prend en compte non seulement la note attribuée, mais aussi le nombre d’avis effectués. Nous avons fait une coupe avec les 20 mieux notés.

Resident Evil 2 (PS4) pour 15,99 euros (Prix d’origine 39,99 euros). Le remake du deuxième volet de l’horreur de survie par excellence a un énorme 79 critiques de la communauté, avec un score moyen de 9,4 sur sa version PS4, que nous listons ici. Sa version pour Xbox est en vente sur le site Web de Microsoft, ainsi que sur Steam sur PC.

Super Smash Bros Ultimate pour 49,90 euros (Prix d’origine 56,90 euros). Le travail massif de Sakurai a reçu 27 avis d’utilisateurs, avec un score moyen de 9,3 tout au long de son parcours. Celle que nous listons est la meilleure offre physique que nous ayons pu trouver.

Gears 5 pour 9,90 euros (Prix d’origine 29,90 euros). Le dernier volet de l’une des sagas vedettes de Xbox a reçu en moyenne 9,2 sur 36 critiques de nos lecteurs. Bien que l’offre que nous avions mise en avant il y a quelques jours soit terminée, chez Amazon nous pouvons l’obtenir physiquement à un très bon prix.

Devil May Cry 5 (PS4) pour 20,90 euros (Prix d’origine 24,99 euros). La version PS4 de ce fantastique Hack & Slash a 29 critiques de nos lecteurs, ce qui lui donne un score moyen de 9,2; Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de choix en termes d’offre, celle que nous listons est la plus intéressante pour la console Sony, tandis que Xbox nous n’avons pas d’offre physique, bien que nous ayons du numérique. Sur PC, il est en vente dans le magasin Valve.

Persona 5 Royal pour 29,95 euros (prix d’origine 43,94 euros). L’Atlus JRPG a une note moyenne de 9,1 sur les 15 évaluations faites par nos lecteurs. Chez Amazon, nous pouvons l’obtenir maintenant à un prix réduit.

Fire Emblem: Trois maisons pour 45,49 euros (prix d’origine 49,90 euros). L’histoire de Byleth est l’une des préférées de la saga pour nos lecteurs, avec environ 15 critiques à son actif et une note moyenne de 9,1; Malheureusement, il n’y a pas d’offres notables pour le titre, ce prix réduit à Worten étant le plus intéressant que nous ayons trouvé physiquement. Dans le magasin Nintendo est un peu plus réduit dans le numérique.

Black Mesa pour 8,99 euros (Prix d’origine 17,99 euros). Le travail du Crowbar Collective n’est pas passé inaperçu par nos lecteurs, qui ont donné à cette critique de la Half-Life originale une note moyenne de 9,1. Sur Steam, nous pouvons le trouver à la moitié de son prix aujourd’hui.

The Last of Us Part II pour 36,90 euros (Prix d’origine 47,90 euros). Sans aucun doute, c’est l’un des titres qui a le plus ému nos lecteurs, car il contient 271 critiques individuelles, qui laissent le travail de Naughty Dog avec un score moyen de 9,1. En physique, nous l’avons proposé dans plusieurs magasins; Amazon a l’un des meilleurs prix que nous ayons vus.

Ghost of Tsushima pour 44,90 euros (prix d’origine 69,99 euros). L’aventure encore récente de Jin Sakai a profondément impressionné nos lecteurs, avec un score moyen de 9,1 sur 71 avis. Actuellement, nous pouvons le trouver avec un prix acceptable en format physique.

Final Fantasy VII Remake pour 36,90 euros (prix d’origine 69,99 euros). La réinvention complète de l’histoire originale de FFVII que ce remake de FFVII impliquait a laissé derrière lui quelque 63 critiques écrites avec un score moyen de 8,9, le premier en dessous de 9 sur notre liste. Pourtant, c’est une note impressionnante, plus en moyenne, et pour améliorer la situation, nous pouvons obtenir la version physique de ce titre à un très bon prix actuellement.

Medievil pour 16,90 euros (prix original 29,99 euros). Medievil incarne l’une des plus grandes incongruités entre notre écriture et nos lecteurs, puisque nous avons quitté l’aventure de Sir Daniel avec 7,5 contre 8,9 que nos lecteurs lui ont donné en moyenne. Si vous ne l’avez pas joué et que vous souhaitez tirer vos propres conclusions, il est actuellement à un très bon prix dans sa version physique.

Days Gone pour 19,90 euros (prix d’origine 69,90 euros). Un autre point chaud de notre liste est ce Days Gone, qui héberge plus de 160 critiques, avec une note moyenne de 8,8. Maintenant, nous pouvons l’obtenir pour un bon prix dans sa version physique.

DOOM Eternal (PC) pour 16,79 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Rip & Tear partout où c’est nécessaire, c’est notre conclusion la plus directe de ce qui est l’un des titres de l’année; C’est peut-être un signe de cela, c’est aussi l’un des jeux les mieux notés de cette année par nos lecteurs, avec un score moyen de 8,8 sur 22 critiques. Maintenant, nous pouvons l’obtenir chez Fanatical à un prix réduit pour PC, tandis que sur PS4, nous pouvons le trouver en vente dans divers magasins; Les consoles Microsoft ne bénéficient pas de nombreuses offres actives, mais elles peuvent y jouer grâce à leur fantastique Game Pass.

Sekiro: Shadows Die Twice (PC) pour 35,87 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Le dernier travail de Miyazaki a un score moyen de 8,8 sur PC sur 32 avis, et pas loin derrière sur le reste des plates-formes. Nous le trouvons en vente dans une bonne partie des magasins de PC virtuels, tandis que dans la console, nous ne voyons pas de bonnes offres, mais nous voyons un prix très réduit sur les plates-formes PS4 et Microsoft.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) pour 21,95 euros (Prix d’origine 34,95 euros). Le retour de Crash aux quatre roues a beaucoup plu à nos lecteurs, qui sur la console Sony ont laissé une note moyenne de 8,8 sur 27 critiques. Si nous voulons l’acheter physiquement, notre meilleure option est xtralife pour PS4 et Amazon pour Xbox et la petite console hybride de Nintendo.

Luigi’s Mansion 3 pour 44,49 euros (prix d’origine 59,99 euros). La dernière aventure solo de Luigi a environ 14 critiques de nos lecteurs, ce qui lui laisse une note moyenne confortable de 8,4. Si nous voulons nous en emparer, il n’y a pas beaucoup d’offres actives, mais nous avons trouvé une réduction de prix intéressante que nous voulions lister.

A Plague Tale: Innocence (PS4) pour 19,90 euros (Prix d’origine 49,99 euros). Le travail d’Asobo Studio a suffisamment déplacé 23 de nos lecteurs à l’intérieur pour au moins laisser une critique, ce qui a donné à ce titre une note moyenne de 8,6. L’offre que nous incluons concerne sa version physique sur PS4, mais elle est également en vente sur PC et nous pouvons y jouer sur Xbox via Game Pass.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PC) pour 19,99 euros (Prix d’origine 49,99 euros). L’aventure Cal Kestis nous laisse une note moyenne confortable de 8,5 tout au long de ses 27 critiques dans l’édition PC, qui est maintenant en vente. Pour ceux qui jouent sur console, la version PS4 est en vente sur Amazon, tandis que la version Xbox est à bon prix chez El Corte Inglés.

Vers l’extérieur (PC) pour 19,99 euros (prix d’origine 39,99 euros). Ce titre édité par Deep Silver a été très populaire auprès des joueurs PC sur notre site Web, le laissant avec un score moyen de 8,5. Pour ceux qui veulent essayer cet ARPG sombre, il est actuellement en vente sur Steam.

Metro Exodus (PC) pour 15,99 euros (Prix d’origine 39,99 euros). La dernière aventure de la série Metro a gagné la sympathie de beaucoup de nos lecteurs PC réguliers, la laissant avec 34 avis avec un score moyen de 8,4. Sur Steam, il est actuellement en vente.

Notre couverture des jours précédant le Black Friday jusqu’à présent

En terminant ce texte, nous souhaitons passer en revue certaines de nos compilations d’offres qui ont eu lieu pendant ces jours avant le Black Friday; tous se rapportaient plus ou moins à la liste présentée ici:

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección sur notre chaîne Telegram ou sur nos profils de magazines Twitter, Facebook et Flipboard. Vous pouvez également jeter un œil à la chasse aux bonnes affaires Xataka, Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, 3DJuegos, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Vous pouvez également trouver ici les meilleures offres du Black Friday 2020

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

En savoir plus: Black Friday 2020 et offres.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');