Avec le dévoilement de la prochaine génération de consoles PlayStation, un nouvel avantage est également arrivé pour tous les abonnés PlayStation Plus, la PlayStation Plus Collection, qui donnera aux membres l’accès à une multitude de jeux rétrocompatibles sans frais supplémentaires. Cette nouvelle fonctionnalité est exclusive à PlayStation 5, mais il existe un moyen de lire les titres gratuits du catalogue sur PlayStation 4.

Comme de nombreux utilisateurs de ResetEra l’ont découvert, les jeux de la collection PlayStation Plus sont jouables sur PlayStation 4. Ceci est possible grâce au fait que les jeux de ce catalogue peuvent être ajoutés à la bibliothèque numérique que l’utilisateur souhaite jouer sur PlayStation 5, mais ce faisant, ils sont enregistrés dans le compte de l’utilisateur, vous pouvez donc également les télécharger sur la PlayStation 4 en entrant votre compte à partir de ce système.

Les jeux de la collection PlayStation Plus fonctionnent sur PlayStation 4

Vous pourriez penser que pour une personne qui possède une PlayStation 4 et une PlayStation 5, il n’y aurait pas beaucoup de raisons de jouer aux jeux de la PlayStation Plus Collection sur une PlayStation 4. Et en effet, cela n’aurait pas beaucoup de sens; cependant, cela offre certains avantages.

Un joueur PlayStation Plus qui n’a pas de PlayStation 5 peut prêter son compte à un ami qui possède une PlayStation 5 pour ajouter les jeux à la collection de comptes de l’utilisateur non PlayStation 5 afin qu’il puisse ensuite y jouer sur sa PlayStation 4.

De même, en utilisant cette même technique, un utilisateur disposant des deux systèmes pourrait ajouter les jeux de la collection PlayStation Plus à son compte et y avoir accès sur sa PlayStation 4 et prêter ce dernier système à un membre de la famille ou à un ami afin que les deux puissent en profiter. ce catalogue.

Veuillez noter que les utilisateurs pourront profiter de ces titres tant qu’ils auront un abonnement PlayStation Plus actif et qu’ils seront verrouillés à l’expiration même s’ils sont installés sur le système.

Que pensez-vous de ce nouvel avantage pour les joueurs PlayStation? Allez-vous profiter de votre abonnement PlayStation Plus pour profiter de divers joyaux de la dernière génération? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que les jeux PlayStation Plus de novembre sont désormais disponibles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la collection PlayStation Plus en visitant cette page.

