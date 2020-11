La collection comprend 20 jeux de la génération précédente, avec des noms comme God of War et Bloodborne.

Playstation 5 il est disponible maintenant, au moins dans des régions comme l’Amérique du Nord et des pays comme le Japon. Et avec lui, les premiers utilisateurs de la nouvelle génération de Sony commencent à découvrir détails curieux sur ce que cet écosystème offre. Certains d’entre vous se souviendront que PS5 aura une collection PS Plus qui propose 20 jeux PS4 complets, avec un abonnement à PlayStation Plus. Une proposition pour les utilisateurs de la nouvelle génération, même s’il s’avère que peut également être apprécié sur la pré-console. Mais cela a un truc.

Un détail que Sony n’avait pas mentionné, et que maintenant les utilisateurs ont découvert, est-ce que tous les jeux de la collection PS Plus peuvent également être joués sur une PS4. Nous ne parlons pas de la possibilité technique, de la puissance, mais du fait de les avoir débloqués dans votre compte pour jouer. Et c’est que, comme ils l’affirment dans Pushsquare et ResetEra, ceux qui ont échangé les jeux de la PS Plus Collection dans leur PS5, Ils ont pu les jouer plus tard depuis leur ancienne PS4 dans le cadre de l’abonnement.

Et c’est là que l’astuce entre en jeu: chaque jeu individuel de la collection. ne peut être réclamé qu’à partir d’une PS5. En d’autres termes, il faut avoir la console nouvelle génération pour pouvoir les échanger, donc dans des pays comme l’Espagne nous devrons attendre encore quelques jours pour y accéder. C’est quand même une très bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent garder leur PS4 pour une autre pièce de la maison, sachant qu’à partir de là Vous pouvez également accéder à ce catalogue de 20 jeux.

Nous vous rappelons que la PlayStation 5 sera disponible dans la plupart des pays du monde prochainement 19 novembre, et que vous pouvez désormais réclamer Bugsnax avec PS Plus depuis la boutique en ligne, même sans avoir encore la console. Pour que vous puissiez réchauffer vos moteurs avant son arrivée, nous vous laissons avec l’analyse de PlayStation 5, ainsi qu’avec l’analyse de Spider-Man Miles Morales. Et pour couronner le tout, avec les impressions PlayRoom de notre Astro.

En savoir plus: PlayStation 5, PS5, PS Plus et PlayStation Plus Collection.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');