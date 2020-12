Josef Fares pense qu’ils sont répétitifs, trop gros, et il aimerait pouvoir en faire un qui se sent “unique”.

Josef Fares est un créateur qui s’est fait un nom grâce à des aventures coopératives. Des jeux comme Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out, toujours avec une coupe très cinématographique héritée de son temps en tant que réalisateur, et aussi le prochain It Takes Two qui sortira dans les magasins en mars. Dans Jeux 3D Nous avons eu l’occasion d’échanger avec Fares sur différents sujets pour un article que nous proposerons prochainement, et dans le cadre de l’interview, nous avons posé la question suivante.

J’adorerais créer ma propre version d’une coopérative en monde ouvert Josef FaresSi vous aviez des ressources et du temps infinis, A quel jeu aimeriez-vous jouer? Et Josef Fares était clair: un jeu coopératif en monde ouvert unique. “Si j’avais des ressources illimitées, j’aimerais créer ma propre version de un monde ouvert en coopérative, mais de mon point de vue. Bien que cela prenne du temps, très longtemps. “Bien sûr, il mettrait en grande partie l’accent sur offrir quelque chose de nouveau au sein de ce genre, qui au cours de la dernière génération a accusé une certaine réitération de la mécanique et des éléments.

It Takes Two, la nouvelle aventure coopérative de Hazelight

Si j’avais un temps illimité, je voudrais rendre le monde unique Josef Fares“Il y a beaucoup de choses dans les mondes ouverts que je n’aime pas. Je pense ils sont répétitifs, ils sont trop gros, ils sont très peu uniques. Et si j’avais un temps illimité, j’aimerais rendre le monde unique, que rien n’était pareil où que vous alliez, dans tous les coins et recoins, mais cela prend beaucoup de temps “, dit Fares, qui a ajouté à la fin que” mais définitivement, [el mundo abierto] Vous pouvez faire beaucoup mieux ce que font beaucoup de jeux aujourd’hui, j’en suis sûr. “Il est clair que Fares a des ambitions dans le monde des jeux vidéo, mais nous lui avons également demandé s’il serait intéressé par retour dans le monde du cinéma dans le futur.

“Je le ferai, à un moment donné, je le ferai, mais pas maintenant. Il y a trop de choses à explorer dans les jeux vidéo. J’en suis très enthousiasmé. “Dans le cadre de l’interview, nous avons également interrogé Fares sur ses célèbres déclarations aux Oscars lors du gala des Game Awards 2017, et dans quelques jours nous vous proposerons un article complet sur le créateur et sa prochaine aventure, ça prend deux. Une comédie romantique qui sortira en magasin le 26 mars et qui a montré une bande-annonce de gameplay complète lors du gala de remise des prix de cette année.

