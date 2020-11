Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 9:32 am

Bien que la Xbox Series X et Série S sont déjà sur les tablettes des magasins, les fans n’ont pas une grande première partie exclusive à apprécier en ce moment. Bien que le patron de la Xbox, Phil Spencer, en soit conscient et regrette le fait que Halo Infinite soit actuellement indisponible, il a récemment mentionné que ce n’est pas un facteur déterminant pour le succès de la console, du moins dans un premier temps.

Dans une interview avec ShackNews, Spencer a mentionné que le retard de Halo Infinite est malheureux, mais le manager considère que le facteur qui déterminera le succès de sa console lors de son lancement, Ce ne seront pas les jeux exclusifs, mais le nombre d’unités disponibles en cette fin d’année. Voici ce qu’il a commenté:

«Je voulais Halo Infinite; il n’y avait aucun doute à ce sujet, et nous pensions que cela aurait été un moment spécial car la dernière fois que nous avons sorti un Halo et une console en même temps, c’était avec la Xbox d’origine.

Les ventes seront dictées par l’offre ce Noël. Je sais qu’il y aura des médias qui voudront comparer le catalogue de lancement Xbox avec la PS5. Mais, si les deux sont complètement en rupture de stock, je ne suis pas sûr que le catalogue des versions ait eu beaucoup d’impact sur autre chose que sur une note de révision. La chose numéro 1 qui va dicter le nombre de consoles que nous vendons n’est pas la concurrence, et ce n’est pas Halo ou le catalogue initial. Ce sera le nombre d’unités que nous pouvons fabriquer.

Nos réserves ont été épuisées en quelques heures, et il en est de même pour la concurrence. Il y a une énorme demande de consoles en ce moment, et nous allons tous les deux en fabriquer autant que possible. Je pense donc que la possibilité de lancer Halo Infinite aux côtés d’une Xbox était plus une question de marque, et un moment d’émotion pour nous, que quelque chose de déterminant pour le lancement. “