Microsoft a annoncé l’arrivée de 9 jeux de la série en 2020, dont seulement 4 ont été inclus.

Certains d’entre vous se souviendront que, lors du X019, Microsoft a annoncé l’arrivée de 9 jeux Final Fantasy sur Game Pass tout au long de 2020. Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis, les joueurs du Xbox Game Pass n’ont reçu que 4 de ces jeux, avec des titres comme l’original Final Fantasy VII qui sont déjà disponibles dans leur catalogue. Eh bien, la société de Redmond n’a pas oublié sa promesse et garantit que le reste des jeux de la saga Final Fantasy arrivera cette année et au-delà.

Dans une déclaration à True Achievements, un représentant Xbox réitère la promesse de l’entreprise faite il y a plus d’un an: “Comme nous l’avons annoncé sur X019, nous sommes ravis de proposer la saga Final Fantasy aux joueurs via Xbox Game Pass. Nous l’avons fait tout au long de 2020, et nous continuerons de le faire en 2021 et au-delà. Nous attendons avec impatience l’annonce de dates spécifiques pour [la llegada de] plus de jeux Final Fantasy à venir. “

Tandis que cela n’explique pas le retard À l’arrivée des jeux sur le service, la déclaration est une garantie que Microsoft n’a pas oublié les fans de Final Fantasy, et offrira le reste des jeux au cours des prochaines années. Comme ils le soulignent bien dans le support susmentionné, les jeux Final Fantasy promis en 2019 qui ne font pas encore partie Xbox Game Pass sont les suivants:

Final Fantasy X | Remasteriseur X-2 HD

Final Fantasy XII: L’âge du zodiaque

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XIII-2

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

De leur côté, les abonnés Xbox Game Pass peut actuellement profiter avec Final Fantasy VII, VIII, IX et XV. Nous vous rappelons que Final Fantasy XVI est déjà en développement, et que Square Enix a promis de proposer des actualités sur le jeu en 2021. Mais en les attendant, et pour les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass, nous vous invitons à revoir dans notre web l’analyse de Final Fantasy VII Remake, livraison qui a débuté en avril 2020.

En savoir plus sur: Final Fantasy, Square Enix, Xbox Game Pass, Xbox et Microsoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');