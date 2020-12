2021 sera une année très importante pour les jeux vidéo. Commutateur Nintendo, déjà implantée sur le marché, doit enrichir son catalogue si vous ne voulez pas être laissé pour compte. D’autre part, Sony et Microsoft devront déplacer l’onglet et commencer à proposer leurs premiers grands jeux pour PS5 et Xbox série x respectivement.

À partir de Nintendo Switch, les prochains mois sont intéressants pour la console japonaise. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est sans aucun doute le jeu le plus recherché par les joueurs pour 2021 sur Switch. D’autres noms sont également ajoutés à l’aventure de Link, ceux-ci déjà pleinement confirmés, comme Bravely Default 2 ou Monster Hunter Rise. Bien que Nintendo soit hermétique avec ses projets, la société a sûrement plusieurs atouts dans sa manche. Peut-être Splatoon 3 ou l’arrivée de Metroid Prime 4?

Final Fantasy XVI | Square Enix

PlayStation 5 a annoncé plusieurs jeux exclusifs plus qu’intéressants pour 2021. L’un d’eux est Horizon Forbidden West, qui promet de profiter de la puissance de la console. A noter également l’action et l’aventure de Kena: Bridge of Spirits, l’un de ces jeux qui pénètrent par les yeux grâce à ses visuels saisissants. Final Fantasy XVI ou Dieu de la guerre Ragnarok Ils entrent également dans les piscines, mais avec des doutes sur leur possible lancement en 2021.

Bien que l’acquisition de studios par Microsoft ait été l’un des mouvements qui a fait le plus parler en 2020, l’année prochaine le futur catalogue de la Xbox Series X continuera encore de cuisiner. Cela n’implique pas que nous serons orphelins des jeux sur la console. Halo infini a confirmé son arrivée sur les nouvelles plateformes Microsoft en 2021. Forza Motorsport 7 Ce sera, sans aucun doute, un autre de ces titres que nous ne pouvons apprécier que sur Xbox Series, en profitant de la puissance technique des nouvelles machines. Fable ou futurs projets Bethesda? Eh bien, il faudra peut-être attendre 2022.