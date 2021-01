Il y a des jeux dont on ne sait pas s’ils sont réels ou si tout est un fruit de rêve de notre imagination, puisqu’ils sont annoncés plusieurs années avant leur mise en vente et depuis longtemps aucune information n’est donnée à ce sujet. Ainsi, l’un de ces titres est Bayonetta 3, dont nous savons depuis longtemps qu’elle est en train de se créer, mais comme rien n’a été enseigné, nous ne savons pas comment cela se passe. Cependant, maintenant Hideki Kamiya, connu pour avoir empêché la moitié de Twitter d’être responsable de la saga, a suggéré dans une conversation dans un direct de Archives d’arcade que tout au long cette année, nous pourrions en savoir plus. Vous pouvez lire la transcription de la conversation ci-dessous!

Kamiya “trolling” encore ou de vraies intentions de donner plus d’informations sur Bayonetta 3?

Hamada: Se pourrait-il que vous soyez très occupé avec de nouveaux projets maintenant? Kamiya: Eh bien, je suppose… Nous avons travaillé sur de nouvelles choses, comme Bayonetta 3, mais je ne peux pas en dire beaucoup… J’espère que nous pourrons donner plus d’informations cette année. Hamada: Je vois déjà. Kamiya: Et aussi rendre compte de plusieurs autres projets que nous n’avons pas encore annoncés. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je l’ai déjà dit quand même. Hamada: Ah, c’est de ça qu’il s’agit, hein? Kamiya: Le truc, c’est que j’essaye de faire beaucoup de choses cette année. Hamada: Je vous ai compris! Merci pour le commentaire. Kamiya: Veuillez ne pas nous perdre de vue. J’espère que nous pourrons parler à l’industrie. Voir également Hamada: Moi aussi je l’espère! J’aimerais beaucoup que vous réussissiez en faisant AAA. En attendant, nous allons nous concentrer sur des jeux plus classiques. Kamiya: Je vais tout donner, merci.

Par conséquent, il ne reste plus qu’à ajouter que, comme cela arrive toujours lorsque Kamiya ouvre la bouche, il faut être très prudent, car on sait que cet homme aime générer de fausses attentes et jouer avec les illusions de ses adeptes, alors On verra peut-être de nouvelles informations sur Bayonetta 3 tout au long de cette année, on ne les verra peut-être pas, et qui sait, on se moque peut-être même de tout le monde et que le lancement était prévu pour 2021. Tout cela n’est que spéculation et non! nous en avons un autre à attendre!

