Dans la nouvelle version 2021, le 25e anniversaire de Pokémon est célébré et il n’y a pas peu de fans de la série de Jeu habituel qui attendent de grandes choses pour l’avenir immédiat, avec le remake supposé de Pokémon Diamond / Pearl comme l’aboutissement d’une année d’événements. Pour l’instant, cette annonce n’a pas eu lieu, mais la date de sortie de New Pokémon Snap a été confirmée, ce qui, environ 20 ans plus tard, ramène le style de l’un des jeux les plus mémorables de la Nintendo 64.

Le 27 février 2020 marque le 25e anniversaire de la première de Pokémon Rouge / Vert au JaponAprès le lancement réussi de Pokémon Sword / Shield sur Nintendo Switch, en plus de ses deux extensions de contenu, les Japonais savent comment bien garder leurs secrets, désormais depuis un nouveau siège social, alors que Game Freak a ouvert de nouveaux bureaux avec Nintendo, s’inspirant le mythique Pokémon Rouge / Bleu; et cela vaut le détour.

Remake de Pokémon Perle / Diamant?

L’une des rumeurs qui retentit le plus ces derniers temps parle du remake de deux des épisodes les plus appréciés des fans, Pokémon Diamond / Pearl, mais comme nous l’avons dit, Game Freak n’a pas rendu son annonce officielle. Cela pourrait cependant arriver bientôt dans un Nintendo Direct qui se tiendrait autour de l’anniversaire de Pokémon, le 27 février. Mais comme ce n’est pas officiel, il vaut mieux être prudent avec tout ce qui touche à ce futur nouveau jeu vidéo.

Il y a évidemment beaucoup d’autres produits Pokémon à l’horizon, avec des titres pour téléphones mobiles, Nintendo Switch et même une Poké Ball réaliste qui coûte plus de 100 $. Malgré les années, le phénomène Pokémon reste fort, attirant de nouvelles générations sans jamais perdre l’amour et la passion des plus vétérans. Il y a toujours de meilleures aventures que d’autres, des jeux dont on se souvient avec un enthousiasme particulier et d’autres qui vous laissent avec des sentiments opposés.

Dans cette spéciale, nous allons classer les principaux jeux Pokémon du meilleur au pire en prenant la moyenne métacritique comme référence, en voyant dans quelle position se trouve chacun des grands épisodes de cette série mythique de RPG. Êtes-vous surpris par la position de votre jeu préféré? Quelles sont les données qui retiennent le plus votre attention? N’hésitez pas à partager votre avis avec nous.

Pos.JeuPlateformesRemarque1Pokemon YNintendo 3DS882Pokemon Or HeartGoldNintendo DS873Pokemon Argent SoulSilverNintendo DS874Pokemon NegroNintendo DS875Pokemon BlancoNintendo DS876Pokemon XNintendo 3DS877Pokemon SolNintendo 3DS878Pokemon LunaNintendo 3DS879Pokemon DiamanteNintendo DS8510Pokemon PerlaNintendo DS8511Pokemon UltrasolNintendo 3DS8412Pokemon UltralunaNintendo 3DS8413Pokemon PlatinoNintendo DS8314Pokemon Ruby OmegaNintendo 3DS8315Pokemon RubíNintendo GBA8216Pokemon Zafiro AlfaNintendo 3DS8217Pokemon Rouge FuegoNintendo GBA8118Pokemon Vert HojaNintendo GBA8119Pokemon Noir 2Nintendo DS8020Pokemon Blanc 2Nintendo DS8021Pokemon: Allons-y, Evoli! Nintendo Switch8022Pokemon SwordNintendo Switch8023Pokemon ShieldNintendo Switch8024Pokemon: Allons-y, Pikachu! Nintendo Switch7925Pokemon EmeraldNintendo GBA76

