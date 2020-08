Une nouvelle étude montre que les jeux créés par les développeurs polonais ont généré plus de 470 millions d’euros (555 millions de dollars) de revenus en 2019.

C’est selon un rapport des organisateurs de la Game Industry Conference, au nom imaginatif, qui indique que les studios locaux ont généré 479 millions d’euros pour l’année. Cela représente une augmentation de 32% d’une année sur l’autre par rapport aux 364 millions d’euros de 2018 (430,6 millions de dollars).

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, une bonne partie des revenus des développeurs polonais provient – vous l’avez deviné – du studio de jeux Witcher CD Projekt. En 2018, 22% de tous les revenus du secteur provenaient de ce seul développeur – et c’était un point bas.

96% des revenus générés par l’industrie polonaise des jeux proviennent des exportations, les États-Unis étant le principal partenaire commercial du pays. Près de la moitié de la production de jeux polonais est vendue et monétisée aux États-Unis. L’Europe arrive en deuxième position, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant des acteurs clés.

« Les revenus de l’industrie polonaise du développement de jeux dépassent 500 millions d’euros, l’exportation de jeux générant à elle seule près de 96% de cette somme, ce qui démontre parfaitement son potentiel mondial », a déclaré la présidente de l’Agence polonaise pour le développement des entreprises, Małgorzata Oleszczuk.

« Parallèlement à l’expansion constante de la communauté des joueurs et à la croissance dynamique des exportations, nous pouvons observer un intérêt croissant pour la formation à la programmation de jeux parmi les jeunes. Les universités polonaises proposent actuellement 60 cursus liés au développement de jeux, et plus de la moitié d’entre eux forment des programmeurs. »

