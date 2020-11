Jim Ryan pense que les jeux déterminants de cette génération attendront quelques années plus tard.

Quand verrons-nous les premiers jeux “vraiment” nouvelle génération? Avec la sortie des consoles ce mois-ci, les joueurs ont eu leur premier aperçu de la nouvelle ère des jeux vidéo à travers des titres intergénérationnels ou des premières exclusivités. Mais beaucoup savent que le matériel ne commence pas à profiter pleinement jusqu’à après quelques années, et c’est quelque chose qui ne changera pas dans la génération de PlayStation 5. Ou, du moins, il le dit Jim Ryan, qui prédit que nous verrons des «choses merveilleuses» à partir de 2022.

Dans une récente interview pour TASS, l’actuel responsable de la marque PlayStation a parlé changement générationnel sur sa plateforme et sur la stratégie de sortie intergénérationnelle sur PS4 et PS5. Pour cela, l’intervieweur pose la question suivante: “Quand les développeurs commenceront-ils presser toute la nouvelle génération consoles, pour développer des jeux spécifiquement pour le nouveau cycle, qui ne peut pas être effectué sur une PS4? “.

Horizon: Forbidden West arrive sur PS5 et PS4 en 2021

C’est en deuxième ou troisième année que les développeurs trouvent leur rythme Jim RyanA cette question, Ryan répond: “L’histoire nous dit que est en deuxième ou troisième année [de una plataforma] quand les développeurs trouvent leur rythme pour de vrai. Les développeurs ont généralement besoin de temps pour se familiariser avec eux. Mais c’est probablement en 2022 où vas-tu en voir des choses merveilleuses, de la même manière que 2015 ou 2016 étaient dans la génération précédente, lorsque les jeux qui défini la génération“.

Il semble donc que 2022 sera l’année clé pour cette nouvelle génération de consoles, du moins dans le cas de PlayStation, et on ne peut s’empêcher de se demander ce que c’est ce que l’entreprise aura préparé pour ces dates, dans le cadre de leurs plans. Quant à l’année prochaine, PlayStation a confirmé que Ratchet and Clank et Gran Turismo 7 arriveront au premier semestre, tandis que le très attendu Horizon: Forbidden West vise le second semestre 2021.

Et à l’horizon, découvrez un nouveau God of War pour PS5, de la main de Sony Santa Monica. Nous verrons ce que la société japonaise nous réserve au début de cette génération. Mais, en attendant, nous vous invitons à revoir l’analyse de Spider-Man Miles Morales et l’analyse de Demon’s Souls afin que vous sachiez quelles sont leurs premières exclusivités de la nouvelle scène. Et pour couronner le tout, voici notre revue PlayStation 5.

