Star Wars est l’une des propriétés intellectuelles les plus importantes de Disney et l’intention de la société est de ne laisser aucun détail et d’unifier autant que possible. Les jeux vidéo de cette franchise n’en sont pas exempts et aujourd’hui un changement important a été annoncé qui aura un effet immédiat sur tout ce qui a à voir avec Star Wars dans le domaine du jeu.

Lucasfilm Games sera la marque qui englobera l’univers Star Wars

A travers une publication sur le blog officiel de Star Wars, Lucasfilm a annoncé la création de la marque Lucasfilm Games, qui aura sous son manteau tout ce qui a à voir avec Star Wars dans les jeux vidéo. Selon les informations, avec la création de cette marque, une nouvelle phase créative autour de la franchise a commencé: «L’héritage de Lucasfilm dans les jeux remonte à des décennies. Et avec Lucasfilm et la galaxie loin, très loin, entrant dans une nouvelle phase de créativité sans précédent, tout comme le monde de Lucasfilm Games, développé en collaboration avec les meilleurs studios de l’industrie. “

De même, il a été rapporté qu’à partir d’aujourd’hui, Lucasfilm Games sera le nœud central à partir duquel les informations relatives aux jeux vidéo Star Wars commenceront et que tout titre développé et publié dans cette nouvelle étape portera le sceau de la marque. D’autre part, Lucasfilm a présenté les nouveaux comptes Twitter et Facebook de Lucasfilm Games, où se concentrera l’offre Star Wars en jeux vidéo.

Bien qu’au départ cela ne signifie pas un changement de plans, il est frappant que l’unification des jeux vidéo Star Wars sous Lucasfilm Games ait lieu 2 ans avant la fin du contrat entre Disney et Electronic Arts pour l’utilisation de la licence.

