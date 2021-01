Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Avec tout et une pandémie, avec tout et le lancement d’une nouvelle génération de consoles, Nintendo Switch continue d’être roi sur les marchés les plus importants et dans le cas du Royaume-Uni non seulement car il connaît un succès en termes de ventes de matériel, mais aussi leurs jeux se sont établis dans la liste des meilleures ventes, à partir de 2021 avec d’excellents résultats.

Switch prend 1-2 dans les ventes de jeux au Royaume-Uni

La liste des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni est ici, gracieuseté de GfK, et cette fois, elle montre le succès de la console hybride de Nintendo, puisque 5 de ses jeux ont été placés dans le Top 10. Au début , Animal Crossing: New Horizons est resté à la première place, tandis que la deuxième position était entre les mains de Mario Kart 8 Deluxe, l’un des jeux Switch qui n’a cessé d’être parmi les meilleurs vendeurs sur ce marché depuis son lancement il y a. plus de 3 ans.

Le succès des jeux Switch a été tel qu’ils ont envoyé un monstre comme FIFA 21 à la quatrième place et Ring Fit Adventure a connu une augmentation majeure de la 18e à la 6e.

Quant aux détails importants ou curieux, le rapport indique que 15 exclusivités Switch figurent parmi les 40 jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni et dans le cas de Cyberpunk 2077, il suffit de dire qu’il continue de baisser, ses ventes ont chuté de 59% et maintenant il est classé 20e.

Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2021 FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Ring Fit Adventure Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V New Super Mario Bros U Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War

