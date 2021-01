Hier matin Ubisoft a réalisé la troisième édition du Clés pour apprendre, une présentation numérique axée sur les jeux vidéo et l’éducation. Plus précisément pour cette 2021, l’entreprise a réuni une série d’experts qui ont évoqué la relation entre les jeux et l’apprentissage.

L’événement était organisé par Juge Alysia, animateur de jeux vidéo et auteur de Royaume-Uni. Quant aux exposants, les suivants étaient présents:

– Maxime Durand, Directeur de la conception globale d’Ubisoft Montréal

– Andrea Jordan, Vice-présidente des programmes de Girls Who Code

– Deirdre Quarnstrom, Directeur général de Minecraft Atlas – Microsoft

– Shahneila Saeed, Responsable de l’éducation chez Ukie et directeur de Digital Schoolhouse

Comme je l’ai mentionné au début de cette note, l’édition de cette année était axée sur l’éducation en ligne et la façon dont les jeux vidéo peuvent aider les enseignants à rendre leurs cours plus interactifs et moins monotones. Dans le même temps, ils ont parlé des avantages des jeux pour l’éducation des plus petits. Je ne pense pas être le seul à avoir appris l’anglais grâce aux jeux vidéo, non?

Un autre exemple qui m’est resté a à voir avec Assassin’s Creed, et plus précisément, le Circuit découverte qui ont été mis en œuvre dans Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey. Au cas où tu ne sais pas, le chemin Circuit découverte permet aux joueurs d’explorer librement les différentes cultures que nous voyons présentes dans les deux titres. Vous pourrez parcourir en détail les différents bâtiments et monuments de ces temps historiques, tandis que le jeu vous offre en même temps plus d’informations sur chacun d’entre eux.

Bien sûr, les jeux vidéo peuvent également être un facteur perturbateur en termes d’apprentissage, il a donc été recommandé aux parents d’aider leurs enfants à voir les jeux non seulement comme un outil amusant, mais aussi comme un outil éducatif.

Enfin, une session de questions-réponses a été organisée au cours de laquelle de nombreux sujets liés à l’apprentissage en ligne ont été abordés, tels que les cours et l’évolution par laquelle ils ont dû traverser les salles de classe pour devenir des plateformes numériques où les étudiants peuvent vivre les uns avec les autres, et où l’enseignant sait comment communiquer efficacement avec eux.

La source: Ubisoft