Les jeux vidéo nous rendent plus heureux, résultats d'une étude de l'Université d'Oxford

“Si vous jouez à Animal Crossing quatre heures par jour, vous vous sentirez mieux que ceux qui ne le font pas.”

Les jeux vidéo continuent de faire l’objet de recherches pour les universitaires. Le dernier exemple vient du L’université d’Oxford, où une étude a fourni des données intéressantes mais peut-être pas surprenantes: jouer nous rend heureux. Cela a été déterminé par un groupe dirigé par l’enseignant Andrew Przybylski, qui stipule que cette pratique peut avoir des effets positifs sur le bien-être d’une personne.

Régularisation [de los videojuegos] pourrait priver les joueurs de leurs profits Andrew Przybylski“Nos résultats montrent que les jeux vidéo ils ne sont pas forcément mauvais pour notre santé; il existe d’autres facteurs psychologiques qui ont un effet significatif sur le bien-être de l’individu. De plus, le jeu peut être une activité qui est positivement liée à la santé mentale des gens, et les réguler pourrait priver les joueurs de ces avantages », explique Przybylski.

“Si vous jouez à Animal Crossing quatre heures par jour, tous les jours, vous êtes susceptible de dire que vous vous sentez plus heureux que ceux qui ne le font pas”, ajoute-t-il dans des mots recueillis par la BBC britannique. «Cela ne veut pas dire qu’Animal Crossing en soi vous rend heureux», souligne-t-il, se rappelant à quel point ses découvertes sont en contraste avec d’autres rapports précédents où il était prétendu juste le contraire, qu’ils créaient du malheur. Naturellement, cette relation n’a pas à se produire dans d’autres titres: “nous devons étudier plus de jeux et plus de joueurs, plus longtemps”, explique Przybylski, demandant la collaboration du secteur.

L’étude principale de cette actualité a exploré l’association entre le temps de jeu cible et le bien-être, en examinant le lien entre le comportement mesuré directement et la santé mentale subjective, en particulier sur deux jeux vidéo, Animal Crossing: New Horizons et Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville. Pour cela, il a bénéficié de l’aide de 3 274 joueurs qui répondaient en parallèle à une enquête.

Les jeux vidéo sont plus que du divertissement dans de nombreux cas. Précisément, à partir de 3DJuegos aujourd’hui, nous traitons plusieurs versions qui traitent magistralement la dépression alors qu’il y a quelques semaines, nous avons parlé de la représentation des maladies mentales dans l’industrie en assistant à plusieurs exemples.

En savoir plus sur: Studies and Reports et Oxford University.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');