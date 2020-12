Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’enthousiasme suscité par le lancement de la nouvelle génération de consoles semble se dissiper après que les spéculateurs et les revendeurs ont fait leur travail, laissant de nombreux joueurs sans la possibilité d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X | S. Récemment, une chaîne de magasins au Royaume-Uni a contrecarré la tentative de revente d’un groupe après l’annulation des préventes de la Xbox Series X, ce qui a également affecté les utilisateurs qui souhaitaient que la console joue. Cependant, ce même marché a montré le revers de la médaille, cette fois par rapport à la PS5.

Selon un rapport d’Eurogamer, la chaîne Complete Entertainment Exchange, mieux connue sous le nom de CeX et spécialisée dans l’achat et la vente d’articles électroniques d’occasion, est la cible de critiques des joueurs pour le prix que la PS5 a atteint sur ses tablettes et magasin en ligne. À cet égard, on sait que CeX a offert un bon prix pour acheter les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, même et étrangement, dépassant le prix de vente du produit à l’état neuf et non ouvert.

L’objectif de CeX est de répondre à la forte demande qui a été présentée par les consoles et dans le cas de la PS5, il est rapporté qu’elle a offert jusqu’à 240 USD de plus pour une unité, c’est-à-dire si la console Sony coûte 500 USD, un utilisateur britannique peut le vendre à CeX pour 740 USD. De toute évidence, la chaîne cherche à récupérer les investissements et les bénéfices et cela a abouti à ce que la PS5 ait un prix de 990 USD, qui est payé par des personnes qui ont l’urgence de se procurer la nouvelle console Sony, qui était la plus vendue. sur ce marché en novembre.

A cet égard, non seulement les acteurs sont bouleversés par cette situation, mais aussi les personnels qui travaillent dans la chaîne ont exprimé leur mécontentement et même un travailleur a estimé que CeX maintient les prix des spéculateurs qui font leur business round: “évidemment, aucun de nous Je pense que c’est bon. On nous a dit que le prix était trop élevé pour correspondre à eBay, mais à l’époque, il était de 900 USD, maintenant il est encore plus élevé. CEX est légalement autorisé à fixer le prix qu’il veut, mais je trouve cela moralement dégoûtant et je pense qu’ils aident à maintenir les prix spéculatifs élevés dans une année où nous souhaiterions avoir moins de déchets à traiter. “

Quelle est votre opinion à ce sujet? Quelle solution proposeriez-vous pour lutter contre la revente de consoles dans de tels moments?

