L’événement Game2Give de la Fondation Bungie a désormais une date, une heure et des récompenses spéciales.

Les parents de Halo ont été impliqués dans toutes sortes de causes de solidarité à mesure que de nouveaux besoins surgissent, même si une grande partie de cet effort provient de la division Fondation Bungie. Chaque année, cette organisation va vers les joueurs pour lever des fonds pour soutenir le enfants hospitalisés avec des anniversaires, des iPad ou des traitements de chimiothérapie pour ceux qui luttent contre le cancer. En 2020, l’équipe de Washington s’associe aux hôpitaux Children’s Miracle Network et annonce sa nouvelle édition du Programme Game2Give.

En quoi consiste? Simple: à partir de maintenant et jusqu’au 13 décembre, de nombreux créateurs de contenu de la communauté Destiny 2 ouvriront des émissions de solidarité sur leurs chaînes, offrant à leurs abonnés des chaînes de faire un don à cette cause de solidarité. En guise d’appréciation, Bungie propose plusieurs récompenses à leurs joueurs: si vous hébergez une session en direct, vous pouvez gagner des consoles, des codes d’extension Beyond Light, des webcams, des articles de leur boutique officielle et plus encore. Si vous faites partie de ceux qui font un don, vous pourrez, entre autres, obtenir des emblèmes et des skins de spectre exclusifs dans le jeu et participer à des tirages au sort avec des cartes de réduction pour divers magasins, en fonction de votre contribution.

À partir de 25 $, vous obtiendrez l’étui Spectrum «Gold», ainsi que l’emblème «Flowers of the Mist» (2019).

À partir de 50 $, vous obtiendrez les récompenses ci-dessus ainsi que l’emblème «Keepers of Light» (2020).

À 100 $ ou plus, nous ajoutons une récompense supplémentaire Bungie à tout ce qui précède, comme les éditions Deluxe de Beyond Light.

L’objectif de cette année est de rassembler deux millions de dollars: Au moment d’écrire ces lignes, plus de 570 000 ont été enregistrés, et il y a une marge de dix jours jusqu’à la fin de l’événement. Sur le site officiel, vous pouvez voir le calendrier de diffusion actuel: parmi les joueurs qui se sont engagés à diffuser pour Game2Give se trouvent certains des membres les plus éminents de la communauté hispanophone D2, tels que Iso Destiny, Alexcunha666, TheWildGamer et Daykyri.

