Une étude récente a révélé que les joueurs ont passé plus de 10,4 millions d’années à jouer à Fortnite, soit près de deux fois plus longtemps que les humains ont passé sur la planète.

Le monde du jeu a changé pour toujours après la sortie de Fortnite: Battle Royale le 25 juillet 2017. Il est difficile d’imaginer que même le développeur Epic Games savait ce qu’il avait en réserve avec son approche unique du genre branché Battle Royale. Des jeux comme PlayerUnknown’s Battlegrounds et H1Z1: King of the Kill offraient des expériences similaires à Fortnite. Cependant, les mécanismes de construction de Fortnite le distinguent de tous les autres jeux du genre. De plus, la boutique d’objets Fortnite, proposant des skins de personnages, des planeurs, des outils de récolte et des émoticônes, a révolutionné les achats en jeu.

Fortnite: Battle Royale a balayé le monde entier avec son gameplay. Des créateurs de contenu comme Tyler « Ninja » Blevins, Turner « Tfue » Tenney et Ali « Myth » Kabbani ont été les pionniers du mouvement Fortnite sur Twitch. Les trois personnages mémorables et bien d’autres ont profité de Fortnite, ce qui a conduit à leur succès en tant que personnalités Internet. Bien que Fortnite conserve sa popularité aujourd’hui, peu de jeux viendront reproduire le même impact. La publication britannique GAME a examiné les chiffres des trois années d’existence de Fortnite et a découvert que les joueurs avaient passé 10,4 millions d’années cumulativement engagés dans le populaire titre Battle Royale.

Fortnite en chiffres

Depuis sa sortie en 2017, les joueurs de Fortnite ont passé plus de 3 milliards de jours, soit 10,4 millions d’années en jeu. La formule utilisée dans cette expérience est le nombre total de joueurs inscrits et le temps de jeu moyen. Ces chiffres stupéfiants montrent l’impact de Fortnite sur le domaine du jeu en si peu de temps. Le classement ci-dessous Fortnite est un jeu comme World of Warcraft (WoW), sans doute le jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) le plus populaire de tous les temps. À titre de comparaison, Blizzard Games a sorti WoW en 2004 et les joueurs ont passé 5,7 années cumulées dans l’univers du jeu, sur la base d’un rapport en 2012.

Overwatch de Blizzard et Grand Theft Auto de Rockstar se classent respectivement troisième et quatrième. Le seul autre jeu perçu comme Battle Royale sur cette liste est Call of Duty: Modern Warfare, qui a vu la sortie de Warzone le 10 mars 2020. est monté au sommet en tant que titre Battle Royale, donnant à Fortnite une course pour son argent. Cependant, Fortnite a eu un impact sur la culture du jeu telle qu’elle était en 2017. Bien qu’elle ait légèrement diminué depuis le boom initial, Fortnite reste bien vivante.

Numéros de visionnage insensés sur Twitch

J’ai récemment mentionné le rachat de personnalités célèbres du streaming comme Ninja, Tfue et Myth sur la plateforme Twitch. Ces trois banderoles et bien d’autres ont contribué à transformer Fortnite en un jeu emblématique au niveau macro. GAME a généré des statistiques Twitch intéressantes allant d’août 2019 à août 2020. Fortnite a enregistré plus de 1,2 milliard d’heures de visionnage, avant des jeux comme League of Legends, Grand Theft Auto 5 et Call of Duty: Modern Warfare. Cette statistique témoigne de la portée de Fortnite à l’échelle mondiale. Il semble que chaque région du pays possède un streamer populaire. Aux États-Unis, des streamers comme Cody « Clix » Conrod et Kyle « Bugha » Giersdorf sont parmi les noms les plus connus. En dehors des États-Unis, il y a des streamers comme Benjy « benjyfishy » Fish et Harley « Fresh » Campbell, respectivement, du Royaume-Uni et d’Australie.

La portée mondiale de Fortnite l’a amené à devenir l’un des jeux les plus populaires et les plus emblématiques de l’histoire. Quel que soit son statut actuel, Epic Games a produit une expérience Battle Royale gratuite que peu d’autres ont reproduite. Plus de 10,4 millions d’années passées à jouer à un jeu, même cumulativement, sont impressionnantes, étant donné qu’il n’est sorti que depuis trois ans. Il sera intéressant de voir si Fortnite a une résistance à long terme comme World of Warcraft, League of Legends et Counter-Strike. Compte tenu de son récent partenariat avec Marvel Comics, Fortnite restera un bon moment.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!