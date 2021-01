Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La stratégie d’Epic Games pour rivaliser sur le marché du jeu PC comprend des accords d’exclusivité, certains temporaires, une situation qui d’une manière ou d’une autre a enflammé l’esprit des joueurs de cette plateforme, habitués à traiter avec Steam. GOG ou autres. Récemment, des informations ont émergé qui ont déclenché les alarmes autour de Hitman, car le troisième volet fera ses débuts exclusivement sur Epic Games Store et IO Interactive a souligné que ceux qui voulaient déplacer le contenu de Hitman 2 devraient l’acheter à nouveau, mais ce ne sera plus le cas. .

Par une déclaration sur son compte Twitter officiel, IO Interactive a annoncé avoir conclu un accord avec Epic Games Store afin que les emplacements de Hitman 2 puissent être déplacés vers Hitman III sans problème et sans avoir à acheter une autre montre la deuxième tranche. Ces derniers jours, la société a rapporté que les joueurs qui achetaient Hitman III sur PC recevraient gratuitement Hitman: Game of the Year Edition, de sorte que les emplacements pourraient être redirigés vers le troisième titre sans difficultés. Cependant, dans le cas de Hitman 2, il a été noté qu’il était nécessaire de l’acheter sur Epic Games Store pour s’assurer que le contenu parvient au nouveau jeu.

Une mise à jour importante de notre guide de pré-lancement @HITMAN 3: https://t.co/Buj596UQnE pic.twitter.com/UVpNAQGdVm – IO Interactive (@IOInteractive) 17 janvier 2021

Les critiques et les plaintes ont été immédiates contre IO Interactive et Epic Games Store, car de nombreux joueurs ont Hitman 2 sur Steam ou sur d’autres plates-formes et ont jugé injuste de devoir acheter à nouveau le jeu même s’il offrait une réduction importante. Heureusement, IO a compris la situation et a pris les bonnes décisions, de sorte qu’il ne sera plus nécessaire d’acheter Hitman 2 pour apporter des emplacements à Hitman III.

Hitman III fera ses débuts le 20 janvier et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

La source