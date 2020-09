Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les dernières années n’ont pas été bonnes en termes de critiques de la communauté et de réception pour les simulateurs sportifs, en particulier ceux qui ont réussi, qui ont été accusés de leur manque d’innovation, d’erreurs techniques, de peu de travail en physique et de leur inclination vers les simulateurs. microtransactions. NBA 2K, roi absolu des jeux de basketball depuis des années, n’a pas fait exception et est actuellement à l’honneur pour l’édition spéciale de NBA 2K21.

NBA 2K21 a été l’un des jeux qui a donné un premier aperçu de la nouvelle génération et qui a assuré une transition vers les nouvelles consoles, même si pour que cela soit possible, vous devez acheter l’édition la plus chère. Étant une édition spéciale et étant donné l’événement le plus important de la NBA cette année, cet épisode a Kobe Bryant sur la couverture et est connu sous le nom de NBA 2K21 Mamba Forever Edition. Eh bien, parmi tous les extras qu’il inclut, en plus de sa compatibilité avec les consoles Next-Gen, une partie du package était 100000 VC, monnaie virtuelle utilisée dans le composant en ligne qui quelques jours après le lancement du jeu ne se reflétait pas dans son compte d’utilisateur.

Compte tenu de la popularité de la franchise, l’absence de cette quantité importante de crédits virtuels est devenue un scandale et les réseaux et les forums ont été remplis de plaintes d’utilisateurs qui se sentaient arnaqués par 2K Sports et ont demandé une explication. La réponse de la division a été un appel au calme, assurant aux joueurs que le contenu supplémentaire qu’ils ont acquis dans le cadre de la NBA 2K21 Mamba Forever Edition n’a pas été perdu et aura bientôt une solution.

Selon les rapports les plus récents, certains joueurs de NBA 2K21 ont reçu un ticket virtuel avec lequel ils peuvent réclamer leur 100 000 CV, mais le processus semble se dérouler lentement.

NBA 2K21 est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Switch et arrive sur PS5 et Xbox Series X.

