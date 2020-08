Une étoile filante passe derrière un personnage dans Animal Crossing: New Horizons. Capture d’écran: Nintendo / Jay Castello

«Il s’avère qu’Animal Crossing [New Horizons] est très, très accessible aux aveugles », déclare Ross Minor dans la première des deux vidéos qu’il a téléchargées sur YouTube ce printemps. En eux, l’athlète aveugle et YouTuber démontrent comment une combinaison de la conception sonore, des mécanismes et de la personnalisation du jeu lui permet de profiter du jeu d’une manière qui ne repose pas sur la vue.

«La raison pour laquelle je suis si passionné par ce sujet est qu’il est très, très rare de trouver un nouveau jeu auquel je suis capable de jouer», déclare Minor. Il souligne, par exemple, que le bruit des pas de votre personnage s’arrête si vous entrez dans un obstacle, ce qui l’aide à naviguer sur son île. Différents types d’arbres font des bruits différents, ce qui permet aux joueurs de dire lequel est lequel sans avoir besoin de les voir.

Nintendo a souvent mis du temps à mettre en œuvre les fonctionnalités d’accessibilité. Le commutateur n’a reçu le remappage des boutons qu’en avril de cette année, une fonctionnalité commune sur d’autres consoles, et bon nombre de ses jeux propriétaires manquent de paramètres d’accessibilité robustes, en particulier en ce qui concerne les commandes de mouvement obligatoires. New Horizons manque d’un menu d’options avec des choix de base souvent trouvés dans d’autres jeux, comme la luminosité, le mixage du niveau sonore ou une bascule pour le retour haptique. Dans son examen de New Horizons, l’écrivain légalement aveugle Dominic Donegan note que «des paramètres tels que l’augmentation du contraste, l’augmentation de la taille de l’interface utilisateur, [and] grossissement »pourrait aider de nombreuses personnes à jouer au jeu.

Dans un e-mail, Minor a déclaré que Nintendo ne semblait pas penser directement à l’accessibilité. Là où Sony et Microsoft discutent de leurs efforts pour être inclusifs, il aimerait que Nintendo «reconnaisse que l’accessibilité existe». Mais, a-t-il noté, «ironiquement, les jeux Nintendo ont tendance à être plus accessibles [than others]. » Cela peut être dû à des commandes intrinsèquement simples dans les jeux ou à la personnalisation de certains jeux Nintendo, qui permettent aux joueurs de trouver des façons créatives de jouer. Dans le cas de New Horizons, la personnalisation du jeu a permis à Minor de construire toute son île en fonction de ses besoins. Dans sa première vidéo, il a déjà installé des repères, comme des torches tiki bruyantes qui signalent où se trouve la place principale. Par la deuxième vidéo, publiée pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, il montre les progrès qu’il a réalisés en utilisant des chemins, des cascades et d’autres objets audibles pour rendre sa ville encore plus accessible pour lui-même et les visiteurs.

Mais certaines des astuces qu’il utilise démontrent les limites de l’accessibilité du jeu. Beaucoup d’insectes du jeu ne font pas de bruit, donc la seule façon pour Minor d’améliorer ses chances de les attraper est de planter des fleurs dans une zone près de sa maison pour encourager le frai. Il utilise également des outils externes, notamment des logiciels OCR (Optical Character Recognition), pour écouter le texte du jeu.

Minor n’est pas le seul joueur à trouver des solutions de contournement. Un joueur malvoyant a couvert les zones herbeuses de son île d’arcs-en-ciel et de fleurs pour forcer les fossiles et les roches à se reproduire dans des zones particulières. Un autre joueur, Shannon Natale, a mis en place un panneau personnalisé pour sa tante légalement aveugle, qui a plus de 500 heures de jeu. Le panneau demande aux visiteurs de s’approcher du personnage de sa tante avant d’utiliser la fonction de chat afin que les messages soient centrés dans la partie la plus lisible de l’écran – la tante de Natale craignait que les visiteurs pensent qu’elle était impolie si elle manquait leurs messages.

«En leur demandant de se tenir à côté d’elle avant de discuter, elle peut voir les discussions et répondre. Maintenant, elle se sent plus à l’aise d’ouvrir sa porte et de permettre aux visiteurs et apprécie encore plus le jeu », a expliqué Natale par e-mail.

Natale a partagé le code de téléchargement des conceptions d’enseignes sur Reddit «au cas où quelqu’un d’autre aurait du mal à résoudre un problème similaire et pourrait les utiliser». Elle a été «époustouflée» par la réponse positive, qui comprenait un commentaire de Minor. « J’avais vu sa vidéo YouTube sur la façon dont il joue lors de la recherche d’idées pour ma tante, [so] pour moi, c’était comme rencontrer une célébrité.

«Il y avait des gens qui voulaient ajouter ma tante comme amie, et des gens qui venaient d’envoyer un message me remerciant d’avoir fait les signes. Il y avait des messages de personnes qui voulaient juste partager leurs expériences pour surmonter un handicap », dit-elle. Elle a déclaré que certains commentateurs ne comprenaient pas du tout «comment une personne handicapée pouvait jouer du tout» et que les gens se répondaient aux questions des autres, avec «tant de personnes expliquant différentes conditions, comment elles les affectaient et comment elles surmontaient les problèmes. Les gens avaient des conseils pour essayer de rendre le jeu plus accessible. »

Natale prévient qu’elle n’est pas experte dans la manière dont Nintendo pourrait s’améliorer dans ce domaine, mais elle a quelques idées. «La plus grande chose que je pense que Nintendo pourrait faire est de faire [accessibility] plus grand public », dit-elle. «Si davantage d’efforts étaient consacrés non seulement à la création de fonctionnalités d’accessibilité, mais également à leur promotion, ce serait la plus grande amélioration à laquelle je puisse penser. Mes petits panneaux indiquent qu’une grande partie de la communauté pourrait utiliser davantage de fonctionnalités d’accessibilité. »

Minor, de même, m’a dit qu’il aimerait que Nintendo centre l’accessibilité publiquement. «Il y a eu beaucoup d’efforts d’accessibilité, de discussions et de panels de la part de Microsoft et un peu Sony, mais pas du tout de Nintendo», dit-il.

De nombreux joueurs ont tenté d’attirer l’attention de Nintendo sur l’accessibilité. En 2017, Waypoint a rendu compte de AJ Ryan, un joueur handicapé qui utilise ses pieds pour jouer plutôt que ses mains. Il a eu du mal avec certains jeux Nintendo parce que le Switch ne fournissait pas de commandes remappables à l’échelle du système, contrairement à la Xbox One et à la PlayStation 4. Ryan a contacté Nintendo et a reçu ce qu’il a appelé une réponse «condescendante» du service client de Nintendo of America.

Un groupe de joueurs sourds et malentendants a adressé une pétition à la société peu de temps après la sortie d’Animal Crossing: New Horizons pour des domaines du jeu qui sont principalement basés sur le son, tels que les taupes, les ballons et les étoiles filantes. Alors que les joueurs peuvent voir des ballons et des étoiles filantes s’ils ont de la chance, les joueurs entendants se basent généralement sur le signal sonore. Les courtilières ne peuvent être trouvées que par le son. La pétition demande l’ajout d’indices visuels à ces fonctionnalités.

La créatrice de la pétition, qui porte son prénom, Mikaela, dit avoir contacté Nintendo directement. «J’ai eu une réponse disant qu’ils y travaillaient et qu’ils me rappelleraient après une ou deux semaines», m’a-t-elle dit via Twitter DM. « Ils ne l’ont jamais fait et cela fait plus de 3 mois. » Jusqu’à présent, aucun changement n’a été apporté au jeu. (Nintendo n’a pas fourni de commentaire à temps pour la publication.)

«Nintendo a fait un très bon travail dans l’ensemble en termes d’accès auditif», m’a dit Morgan Baker, spécialiste de l’accessibilité pour sourds, via Twitter DM. Pourtant, elle a qualifié les aspects signalés dans la pétition de «caractéristiques inaccessibles les plus flagrantes».

Baker a déclaré qu’elle travaillait avec des joueurs entendants, qui l’aidaient à souhaiter des étoiles filantes, par exemple. «C’est amusant de rencontrer les autres de cette façon, mais ennuyeux que ce soit une nécessité.» Elle a dit que l’utilisation d’autres indices éliminerait cette nécessité, bien que la façon dont ils sont mis en œuvre est une autre préoccupation. Elle a suggéré que les vibrations pourraient fonctionner, mais a noté que «le Switch Lite ne prend pas en charge les grondements, ce qui est une énorme perte pour les joueurs sourds. Je peux sentir la différence entre la vibration de ma notification Nook Miles et la capture d’un poisson, mais sur le Switch Lite, ce n’est pas le cas. «

Baker a récemment travaillé en tant que consultante sur The Last of Us Part II, qui propose une soixantaine d’options d’accessibilité grâce à son expertise et à bien d’autres. Elle a dit que pour que les jeux soient vraiment accessibles, les développeurs doivent penser à l’accessibilité tôt dans le processus de développement. «Souvent, les jeux vidéo sont inaccessibles en raison de problèmes fondamentaux [in their design]. » Elle a dit que Naughty Dog «a fait venir de vraies personnes handicapées qui ont des connaissances et une expérience de première main». En plus de profiter directement à ces personnes en leur fournissant du travail, cela «met l’accent sur la valeur de la consultation de Own Voices», c’est-à-dire en laissant ceux qui ont une expérience vécue mener la conversation. «J’espère vraiment que ce sera une pratique courante pour les futurs titres AAA», a déclaré Baker.

En attendant, les joueurs cherchent leurs propres solutions de contournement. La personnalisation de New Horizons lui a permis de devenir un exemple de premier plan, mais elle montre clairement les limites de mettre le fardeau sur les joueurs. L’île entièrement personnalisée de Minor montre encore des omissions évidentes pour lui, et d’autres problèmes comme les courtilières ne peuvent pas être contournés par un design extérieur sophistiqué. En fin de compte, ces choses nécessitent l’attention de Nintendo pour être vraiment accessibles.