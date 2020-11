Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le son de la mort de Roblox s’est transformé en un énorme mème et a transcendé le jeu mobile. Pour cette raison, il est frappant d’apprendre qu’il sera temporairement retiré du jeu et, à son retour, les joueurs devront payer pour l’avoir.

Comme le rapporte Venture Beat, ce qui se passe, c’est que le son «oof» a été créé par Tommy Tallarico, actuel PDG d’Intellivision Entnertainment. L’audio a été créé pour un jeu de 2000 appelé Messiah et a ensuite été utilisé sur Roblox, où il est devenu très populaire.

Donc le son n’appartient pas à la Roblox Corporation, et pour qu’il revienne à Roblox, ils ont dû conclure un accord avec Tallarico. C’est pourquoi le son sera désormais vendu pour 100 Robux (environ 1 USD) et Tallarico gagnera une partie des bénéfices.

Un autre point important est que Tallarico travaillera pour Roblox Corporation. Votre travail sera de créer d’autres effets sonores payants qui seront mis en vente dans le jeu.

“C’est incroyable de penser qu’un si petit son que j’ai fait il y a plus de 20 ans pour un jeu vidéo différent a fini par être l’un des sons les plus emblématiques de la culture populaire du 21ème siècle. J’ai entendu des enfants le dire dans les terrains de jeux et je ne m’en suis pas rendu compte. qu’ils répétaient quelque chose que j’ai fait il y a plus de deux décennies », a expliqué Tallarico.

Il est à noter que les joueurs Roblox qui n’achètent pas l’audio utiliseront un nouveau jeu sur le son. Ce son sera disponible à un autre moment du mois.

Avez-vous déjà utilisé le son Roblox “oof”? Considérez-vous que le traitement qu’ils ont reçu est équitable? Dites le nous dans les commentaires.

