Bonne nouvelle pour les fans de la saga Hitman jouant sur PC. Comme vous le savez bien, Hitman 3 arrive dans les magasins cette semaine, et la fermeture de la dernière trilogie Agent 47 permet importer les scénarios et le contenu des deux jeux précédents si vous les possédez, comme cela s’est produit avec Hitman 2. Bien que cela sur Xbox ou PlayStation soit aussi simple que d’acheter Hitman 3 et de télécharger les précédents, sur PC c’est plus compliqué, puisque ce troisième opus quitte Steam pour être publié exclusivement sur Epic Games Store.

Les joueurs n’auront pas à racheter les jeux IO InteractiveLe fait est que le guide de lancement du jeu indiquait que les joueurs PC devraient à nouveau acheter Hitman 2 pour accéder à son contenu depuis Hitman 3, étant donné que la suite a été publiée à l’origine sur Steam. Ceci en opposition aux promesses de l’étude d’août, qui indiquait des problèmes avec la plateforme ou la communication. Mais IO Interactive Ils sont toujours à l’écoute de leur communauté, et à peine quelques jours après la publication de ce guide, ils ont clarifié le désordre: personne n’aura à payer à nouveau pour Hitman 2 s’ils l’ont déjà acheté.

“Nous continuons à travailler sur une solution avec nos partenaires pour permettre aux joueurs qui possèdent Hitman 1 ou Hitman 2 d’importer les emplacements de ces jeux dans Hitman 3 sans frais supplémentaires », commente l’étude, avant de déclarer ce qui suit:« Nous garantissons que les joueurs Ils n’auront PAS à acheter à nouveau “Comme nous l’avons mentionné précédemment, tout indique un problème de communication entre le studio et Jeux épiques, et alors que les joueurs de Hitman 3 sur PC n’auront pas accès au contenu ci-dessus le jour même de la sortie, IO promet de proposer une solution “dans le prochaines semaines“.

Epic n’a jamais voulu que quelqu’un qui possède déjà un jeu sur Steam doive l’acheter à nouveau Tim Sweeney“Jusqu’à ce que nous publions ce document dans les prochaines semaines, le Pass d’accès pour Hitman 1 GOTY sera gratuit pour tous les joueurs PC qui achètent Hitman 3 dans ses 10 premiers jours. »De son côté, le président d’Epic Games Tim Sweeney a répondu aux préoccupations des utilisateurs à travers les réseaux, déclarant que “l’équipe examine cela avec IO. Epic n’a jamais eu l’intention de créer une situation où quelqu’un qui possède déjà un jeu sur Steam dois l’acheter à nouveau sur Epic Games Store. “Encore une fois, un message indiquant que tout cela était un problème de communication ou de planification.

Comment transférer votre progression de Hitman 1 et 2 vers Hitman 3

Avec la promesse d’IO Interactive que personne n’aura à payer deux fois pour ses jeux, joueurs sur PC ils peuvent respirer tranquillement en attendant que l’étude réalise sa solution. Ceci par rapport aux niveaux précédents, bien sûr. Les joueurs sur PC, ainsi que les joueurs sur console, pourront transférez votre progression vers Hitman 3 le même jour, le jeu est sorti, avec toutes ses statistiques, tous les déblocages et maîtrises, les réalisations et les défis terminés à ce jour.

Pour transférer la progression, les joueurs devront avoir accès à leur copie de Hitman 2 et avoir un compte IOI, comme indiqué sur la page de support de la trilogie. Une fois la première de Hitman 3 arrivée, le studio activera une option dans Hitman 2 pour exporter les données enregistrés, et via le site Web du studio, les joueurs pourront les importer plus tard dans le troisième volet. Ce processus ne peut être fait au sein de la même plateformeAutrement dit, si Hitman 2 a été joué sur PlayStation, vos données ne peuvent être transférées vers Hitman 3 que sur PS4 ou PS5, par exemple.

Hitman 3 sera disponible prochainement 20 janvier. Si vous voulez connaître toute l’actualité de cet épisode qui clôturera la dernière trilogie Agent 47, voici nos impressions sur Hitman 3.

