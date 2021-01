Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une partie de l’énorme popularité de Fortnite est due à sa forte scène e-sport, qui a distribué des millions de dollars en prix. Cela a permis à plusieurs joueurs de se lancer dans une carrière dans l’industrie et a valu à Epic Games la reconnaissance de la communauté.

Cependant, les choses changent petit à petit et les joueurs professionnels ne sont pas très satisfaits des projets de la société pour l’avenir de l’esport du titre. En fait, il y a ceux qui pensent que la scène compétitive de la bataille royale est en danger pour de bonnes raisons.

Benjy ‘benjyfishy’ David Fish a récemment critiqué Epic Games pour ses projets d’esports du titre tout au long de 2021. Sa principale plainte est la cagnotte que le studio offrira, qui est l’une des plus basses de l’histoire. .

Benjyfishy pense que la scène e-sport Fortnite est en danger

Divers joueurs ont critiqué Epic Games sur les réseaux sociaux pour leurs plans pour la saison compétitive 2021 de Fortnite. Parmi eux, Benjyfishy, ​​qui était préoccupé par la scène professionnelle du jeu.

La raison? Les prix offerts par Epic Games. La société distribuera des millions de dollars cette année aux meilleurs joueurs, mais la réalité est que le nombre de prix a considérablement diminué d’année en année.

La nouvelle saison eSport de Battle Royale démarre le 4 février, mais les joueurs ne sont pas satisfaits des prix en argent. Benjyfishy a souligné que cette année, le moins d’argent sera distribué et a déclaré que le titre n’était plus aussi amusant.

«Le moins de tournois que nous ayons eu avec le moins d’argent, le jeu étant le moins amusant dont je me souvienne», a noté Benjyfishy. D’autres joueurs tels que Ryan ‘Chap’ Chaplo et Leon ‘Khanada’ Khim se sont également joints à la critique.

Benjyfishy a déclaré que la réduction des prix pourrait se poursuivre à l’avenir, entraînant une perte progressive de l’intérêt de la communauté à participer aux tournois. Ainsi, le joueur pense que la scène de bataille royale compétitive commencera progressivement à disparaître.

Epic Games n’a pas commenté pour l’instant la polémique et les critiques des joueurs. De son côté, la communauté a même fait quelques mèmes sur le sujet.

et chaque fois que nous voyons qu’ils réduisent le prize pool de la cash cup, nous pensons qu’ils vont le mettre dans des fncs ou quelque chose du genre, mais cela n’arrive littéralement jamais – benjyfishy (@benjyfishy) 10 janvier 2021

et avec les cagnottes de moins en moins, il sera encore plus difficile pour les joueurs inconnus de commencer à gagner leur vie avec le jeu, ce qui leur donnera finalement envie d’arrêter de jouer et la scène de la comp commencera lentement à s’éteindre si elle continue – benjyfishy (@benjyfishy) 10 janvier 2021

Prizepools compétitifs Fortnite

2019: 30 millions de dollars

2020: 3 millions de dollars

2021: Cris – XL Wolfiez (@Wolfiez) 6 janvier 2021

600 pour le premier ru putain de frère sérieux comment ça passe de 3k à 600 – Zenada (@Khanada) 10 janvier 2021

Récompenses fortnites 2020 vs 2021 pic.twitter.com/u0anuz6NBU – NRG (@NRGgg) 10 janvier 2021

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

