23/01/2021

Hier après-midi, CD Projekt Red a publié une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077. Le patch 1.1 promettait de résoudre de nombreux problèmes qui affectent le titre depuis sa sortie en novembre de l’année dernière, mais malheureusement, il semble avoir fait le contraire.

Comme signalé PushSquare, le jeu plante constamment sur les consoles malgré cette nouvelle mise à jour. En fait, les utilisateurs rapportent qu’il plante davantage avec ce patch. À l’intérieur des notes, CDPR Il mentionne que le travail est toujours en cours sur ce problème, mais cela a été dit depuis la sortie du premier patch quelques jours après sa sortie.

En particulier, les accidents sont plus fréquents Play Station 4 et Xbox OneEt bien que le jeu fonctionne mieux sur les nouvelles consoles, cela ne signifie pas qu’il est exempt de bogues. Jusqu’à présent, la version de PC semble être le plus stable et CDPR cherche à apporter cette stabilité au reste des plates-formes avec de futures mises à jour.

Via: PushSquare

