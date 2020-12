Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le battage médiatique pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X était énorme et plus encore en ces temps où les jeux vidéo sont devenus l’option de divertissement idéale dans le contexte de la pandémie. Cependant, ce même contexte signifiait que les débuts des deux consoles se limitaient aux plateformes en ligne, laissant la porte ouverte aux revendeurs et à leurs outils, un fait qui a très ennuyé la communauté et a conduit à des actions comme celle que vous nous vous présentons ci-dessous.

Après avoir réalisé que peu ou rien ne pouvait être fait contre les revendeurs de consoles pour le moment, car à la fin, les entreprises et les magasins enregistrent une vente légale, certains joueurs agacés ont pris la décision de jouer un tour à ceux qui cherchent à vendre la PS5. ou Xbox Series X en prime. Selon un rapport de The Gamer, les utilisateurs de Reddit ont lancé une offensive contre les revendeurs en se transformant en «faux» clients.

En ce sens, les utilisateurs qui ont téléchargé leurs rapports sur le forum, ont indiqué qu’ils avaient pris rendez-vous avec des revendeurs de PS5 et Xbox Series X qu’ils avaient trouvé sur Internet pour acheter la console. De toute évidence, ils ne se sont pas présentés pour conclure l’affaire, ce qui a mis les revendeurs en difficulté. Cette initiative a conduit la communauté à proposer différentes idées, comme citer des revendeurs dans des endroits éloignés ou les confondre avec le point de rencontre.

Malheureusement, en dehors de cela, il n’y a plus rien à faire et la revente continue de faire son travail. En fait, un rapport récent a souligné que les reventes de PS5 et Xbox Series X | S ont généré près de 19 millions de dollars de bénéfices pour les personnes engagées dans cette activité. Le problème a même attiré tellement d’attention que Phil Spencer, directeur de la Xbox, a expliqué son ennui face à ce qui se passe et a reconnu qu’il était temps d’apporter des changements pour améliorer l’expérience de vente des utilisateurs et minimiser l’impact de la la revente.

