Les jours des coffres à butin sont comptés en Espagne: le gouvernement envisage de les interdire

De FEJAR, ils entendent qu’au moins, l’utilisation des coffres à butin soit réglementée.

Depuis un temps jusqu’à maintenant, le Gouvernement d’Espagne a pris en compte l’industrie du jeu vidéo dans le cadre du portefeuille Culture, en injectant des aides au secteur pour promouvoir le développement national. Mais le divertissement numérique a également d’autres fronts ouverts à prendre en compte et à réglementer, comme c’est le cas dans d’autres pays. C’est le cas des coffres à butin qui sont de plus en plus répandus sur le marché chaque jour, notamment microtransactions dans les jeux vidéo, qui incitent à des dépenses plus élevées, parfois compulsives, en raison de systèmes et de mécanismes similaires, par exemple, aux casinos ou aux machines à sous.

Le gouvernement veut réglementer ou interdire les coffres à butin dans les jeux vidéoAlberto Garzon, Ministre de la Consommation et utilisateur reconnu de jeux vidéo, est confronté à ce type de contenu. Si tout indiquait que la réglementation serait annoncée dans la dernière BOE, publiée le 4 novembre, le secteur est resté relégué au second plan et il n’y a aucune mesure à ce sujet, mais il semble que toujours dans l’esprit du gouvernement pour les prochaines semaines.

Nos collègues de MGG Espagne se sont entretenus avec Maximum Enrique Gutiérrez Muélledes, président de la Fédération espagnole des joueurs réhabilités (FEJAR), qui affirme que le nouveau décret gouvernemental a mis de côté la question des coffres à butin pour se concentrer sur la publicité bookmaker, l’une des principales luttes que le ministre Garzón a eues ces derniers mois depuis son entrée en fonction.

Les coffres à butin sont strictement réglementés dans certains territoires comme les Pays-BasMais la réglementation des coffres à butin fait partie des mesures qu’ils souhaitent prendre, concernant celles liées au jeu vidéo, pour ne pas faire du médium un prélude au jeu et promouvoir le jeu. Même le président de FEJAR pointe vers une possible interdiction pure et simple. Un problème qu’ils souhaitent régler au plus vite, l’empêchant d’aller encore plus loin. La FEJAR elle-même considère positive la sortie d’un décret qui “stagne depuis des années”, mais en tenant compte du fait qu’il s’agit des “premiers pas” d’un long voyage.

D’autres pays prennent déjà des mesures et il y a quelques jours nous vous avons parlé de l’amende infligée à EA aux Pays-Bas pour l’utilisation de ces systèmes dans FIFA 21.

